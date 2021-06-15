Літак Wizz Air Катовіце – Запоріжжя аварійно посадили через несправність

У Польщі літак, що прямував до України, змушений був повернутися в аеропорт вильоту. На борту було понад 150 людей.

Пілот ухвалив рішення аварійно сісти в аеропорту Пижовіце через технічну несправність. Як зазначають у ЗМІ, вона була пов'язану з шасі.

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Літак кружляв декілька годин над Катовіце

Рішення сісти ухвалили одразу ж після зльоту. Проте у той же момент посадку здійснити було неможливо через заповнені паливні баки. Модель літака не дозволяла просто скинути пальне, перш ніж сісти.

Відтак літак кружляв над аеропортом Катовіце, аби задля безпеки знизити масу.

Посадку провели за сприяння рятувально-пожежної служби аеропорту та пожежної частини. Проте необхідності в їхньому втручанні не було.

Зазначається, що пілот вирішив здійснити вимушену посадку через технічну несправність шасі. На борту перебували 153 людини.

Літак сів в аеропорті у Пижовіце біля Катовіце: дивіться на карті

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