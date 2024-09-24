Що відомо про літаки Як-130 ВПС Білорусі та для чого вони потрібні Лукашенку

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У вівторок, 24 вересня, о 14:28 Повітряні сили ЗСУ повідомили про повітряну ціль на межі Київської та Житомирської областей, яка перетнула державний кордон із території Білорусі. О 14:29 у Києві та північних областях України вже лунала повітряна тривога.

Повітряні сили спершу не уточнювали, що це за ціль, проте за них це зробив "Ніколаєвський Ваньок" та інші моніторингові канали. Вони повідомили, що порушником спокою є літак Як-130. Згодом "Беларускі Гаюн" уточнив, що то був навчально-бойовий літак Як-130 Повітряних сил Білорусі: він начебто залетів в Україну з Гомельської області.

Згодом Повітряні сили уточнили, що факту порушення повітряного простору України з території Білорусі не встановлено. А, імовірно, була застосована радіолокаційна перешкода.

Проте 24 Канал розповідає, що відомо про літак Як-130, які функції він виконує та чи може бути не лише навчальним, але й бойовим.

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Оскільки Білорусь є союзницею Росії та, за висловом тамтешнього диктатора Лукашенка, – співагресоркою, то до ймовірного порушення повітряного простору України поставились серйозно, та оголосили тривогу, яка тривала до 14:44, після чого ціль, схоже, повернулася до Білорусі.

Інцидент з порушенням повітряного простору України з боку Білорусі міг би бути фактично першим за весь час повномасштабної війни, тим паче що мовиться про формально бойовий літак.

Навчальний літак з амбіціями, але обмеженими можливостями

Як-130 – це російський літак, проєкт якого з'явився на світ в 1990-ті, а почав повноцінне життя лише у 2010-му. Парк цих літаків є в розпорядженні Росії з Білоруссю. У Білорусі Як-130 разом із L-39 є основними типами навчально-бойових машин тамтешніх ВПС. Їх у Лукашенка 11 та 9 відповідно.



Як-130 ПС Білорусі / фото ВПС Білорусі

Росіяни розробляли Як-130 разом з італійським бюро Alenia Aermacchi та українською "Мотор Січчю". Згодом італійці посварилися з росіянами та на фінальному етапі вийшли з проєкту (нині вони мають свій Як-130 під назвою Aermacchi M-346). А в росіян у підсумку вийшов бюджетний ерзац, який має непогані льотні характеристики, але позбавлений корисних "обвісів", які, власне, й роблять літак несучасним.



Як-130 на Міжнародній авіаційній виставці Фарнборо-2012 / фото: Вікіпедія, Creative Commons

У Як-130 відсутня РЛС, він не може використовувати високоточне озброєння, а відповідно, просто не виживе в умовах протистояння із сучасними ВПС. Саме тому основний ринок збуту для таких літаків – Алжир, Бангладеш, В'єтнам, Лаос і М'янма (у 2012 році Росія продавала їх за ціною 15 мільйонів доларів за штуку), а з 2023 року – Іран, для якого нині будь-який літак у радість, адже основу ВПС цієї держави-терориста становлять машини, яким уже далеко за 50 років.

Всього ж Росія за весь час випустила менш як 100 Як-130, а це означає, що справи в проєкту йдуть не надто добре. Нині Росія почала ставити на Як-130 підвісні бортові радіолокаційні станції, проте в умовах санкцій цей процес не набув масовості, як і виробництво самих літаків. Тому дуже велике питання, чи зайде у Росії ця історія далі прототипів.

Як-130: основні характеристики

Розробник – КБ "Яковлєв", Росія,

початок експлуатації – 2010 рік,

довжина – 11,49 метра,

розмах крила – 9,72 метра,

висота – 4,76 метра,

маса порожнього – 4600 кілограмів,

бойове навантаження – до 3000 кілограмів,

озброєння: гарматні контейнери УПК-23-250 з гарматами калібру 23 мм і боєкомплектом 250 снарядів в кожному, ракети класу "повітря – повітря" ближнього бою Р-73, Р-77, Р-60, некеровані бомби різного калібру, блоки з НРУСами,

дальність польоту з бойовим навантаженням – до 1 600 кілометрів,

швидкість – дозвукова, до 1050 кілометрів на годину,

екіпаж – 1 – 2 особи,

приблизна вартість – 15 мільйонів доларів (станом на 2012 рік).

Для чого Лукашенкові Як-130

Ані в Росії, ані в Білорусі Як-130 не використовується як бойовий літак, водночас "лукашенківці" тренуються на Як-130 запускати бойові ракети Р-73. Стрільби проходять на полігоні "Полєський" у Гомельській області, де крім "яків" працюють також Міг-29.

Усього в Білорусі було 12 Як-130, Лукашенко їх придбав у Росії по контракту, укладеному в 2012 році. З того часу один літак було втрачено внаслідок авіакатастрофи у 2021 році. Тоді відмовили системи управління літаком (не забуваймо, їх виробник – Росія).

Літак упав просто на житловий масив у місті Барановичі та дивом не зачепив будинки. Обидва пілоти (майор і лейтенант) встигли катапультуватись, але через те, що вони до останнього намагалися відвести Як-130 від цивільних споруд, зробили це пізно та загинули.



Як-130 ПС Білорусі з озброєнням / фото ВПС Білорусі

Основне завдання Як-130 і Білорусі – навчання пілотів і тренування і наближених до бойових умовах.



Водночас тактичні характеристики дають змогу легко перетворити Як-130 на бойовий штурмовик та навісити на нього чимало небезпечних іграшок, а саме – некерованих ракет, ракет ближнього бою Р-73 та авіаційної гармати.

Власне, тому тривогу не вимикали б навіть після того, коли було визначено, що саме на радарі. Проте доволі сумнівно, що в цьому разі Як-130 використовували б як засіб для ведення бойових дій, спроби прориву ППО чи навіть ударів. Імовірніше за все, це могла бути помилка або тест на уважність, що його проводили чи то білоруси, чи то росіяни.