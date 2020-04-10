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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Літак із 10 тоннами допомоги від ОАЕ прибув в Україну: фото та відео

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      Літак з допомогою від ОАЕ / Кабмін

      В аеропорт "Бориспіль" 10 квітня прибув літак з гуманітарною допомогою Об'єднаних Арабських Еміратів для боротьби з коронавірусом COVID-19.

      Цей літак доставив засобів захисту для 10 000 медиків, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в телеграмі.

      Станом на 9 квітня: Ще три літаки з Китаю прилетіли до України: що треба знати

      Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що в "Бориспіль" прибуло 10 тонн вантажу.

      Серед допомоги:

      • комбінезони,
      • медичні халати,
      • рукавички,
      • маски,
      • бахіли,
      • санітайзери.  

      "Сьогодні в Борисполі разом з Надзвичайним і Повноважним Послом ОАЕ в Україні Салемом Ахмедом аль-Каабі та Ігорем Жовквою я зустрів 10 тонн вантажу для посилення передових позицій нашої системи охорони здоров'я... Це реальний захист для наших медиків, яких ми маємо всіляко берегти і підтримувати", – написав Кулеба у фейсбуці


      В Україну прибуло 10 тонн допомоги від ОАЕ / Фото Кабмін


      Дмитро Кулеба / Фото Кабмін

      Допомога розрахована для 10 тисяч медиків / Фото Кабмін

      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини України авіація ОАЕ Новини Києва
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