Літак із 10 тоннами допомоги від ОАЕ прибув в Україну: фото та відео
В аеропорт "Бориспіль" 10 квітня прибув літак з гуманітарною допомогою Об'єднаних Арабських Еміратів для боротьби з коронавірусом COVID-19.
Цей літак доставив засобів захисту для 10 000 медиків, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в телеграмі.
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що в "Бориспіль" прибуло 10 тонн вантажу.
Серед допомоги:
- комбінезони,
- медичні халати,
- рукавички,
- маски,
- бахіли,
- санітайзери.
"Сьогодні в Борисполі разом з Надзвичайним і Повноважним Послом ОАЕ в Україні Салемом Ахмедом аль-Каабі та Ігорем Жовквою я зустрів 10 тонн вантажу для посилення передових позицій нашої системи охорони здоров'я... Це реальний захист для наших медиків, яких ми маємо всіляко берегти і підтримувати", – написав Кулеба у фейсбуці.
В Україну прибуло 10 тонн допомоги від ОАЕ / Фото Кабмін
Дмитро Кулеба / Фото Кабмін
Допомога розрахована для 10 тисяч медиків / Фото Кабмін
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