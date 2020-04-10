Літак із 10 тоннами допомоги від ОАЕ прибув в Україну: фото та відео

В аеропорт "Бориспіль" 10 квітня прибув літак з гуманітарною допомогою Об'єднаних Арабських Еміратів для боротьби з коронавірусом COVID-19.

Цей літак доставив засобів захисту для 10 000 медиків, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в телеграмі.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що в "Бориспіль" прибуло 10 тонн вантажу.

Серед допомоги:

комбінезони,

медичні халати,

рукавички,

маски,

бахіли,

санітайзери.

"Сьогодні в Борисполі разом з Надзвичайним і Повноважним Послом ОАЕ в Україні Салемом Ахмедом аль-Каабі та Ігорем Жовквою я зустрів 10 тонн вантажу для посилення передових позицій нашої системи охорони здоров'я... Це реальний захист для наших медиків, яких ми маємо всіляко берегти і підтримувати", – написав Кулеба у фейсбуці.



В Україну прибуло 10 тонн допомоги від ОАЕ / Фото Кабмін



Дмитро Кулеба / Фото Кабмін

Допомога розрахована для 10 тисяч медиків / Фото Кабмін