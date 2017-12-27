Літак зі звільненими полоненими приземлився у "Борисполі": онлайн трансляція

Літак зі звільненими з полону українцями опівночі 28 грудня приземлився у "Борисполі".

Полонених в аеропорті зустріли десятки родичів та знайомих з плакатами, прапорами, та вигуками "Герої, герої!".

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Повернення українських полонених: онлайн трансляція

Нагадаємо, 27 грудня відбувся обмін полоненими між Україною та терористами. Серед 74 звільнених українців 16 перебували в полоні луганських терористів, ще 58 – у полоні донецьких бойовиків. Загалом Україна мала передати бойовикам 306 осіб, однак частина із них відмовилась повертатись на окуповані території.