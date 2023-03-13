НАТО тримає одразу три розвідники над Чорним морем для контролю активності флоту Росії
Джерело:Defense Express
У небі поряд із південними кордонами України чатують розвідники RQ-4B Global Hawk, EP-3E Aries II та EL/W-208. Літальні апарати країн НАТО регулярно здійснюють розвідувальні польоти у регіоні, щоб будь-яка активність Чорноморського флоту Росії не стала сюрпризом.
Розвідувальні польоти в регіоні вже стали звичним явищем. Водночас іноді спостерігається підвищена активність, як 13 березня.
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До контролю акваторії залучили літаки й БпЛА
У понеділок, 13 березня, до контролю акваторії включно з окупованим Кримом, були залучені одразу три борти. Відповідно до даних Flightradar24:
- на південь від півострова чатує стратегічний розвідувальний БпЛА RQ-4B Global Hawk,
- біля узбережжя Румунії – літак радіотехнічної розвідки EP-3E Aries II
- над Румунією італійський EL/W-2085 – літак ДРЛВ (також відомий, як G550 AEW).
Перші два літальні апарати належать збройним силам США. Також у районі польського Хельма перебуває ще один AWACS E-3B Sentry Повітряних сил США
Варто зазначити, що італійський EL/W-2085 у повітряному простору поряд з Україною не є "новачком" і доволі активно застосовується силами НАТО, починаючи з лютого.
Можливості цього літака, який був розроблений Israel Aerospace Industries та Elta Electronics Industries забезпечуються радаром з активною фазованою решіткою, який розміщений вздовж корпусу.
Дальність виявлення цілей декларується у 450 кілометрів, при цьому оновлення інформації відбувається кожні 2 – 4 секунди, а не раз на 11 секунд, як у випадку застосування РЛС з механічним скануванням, як на E-3B Sentry.
Натівський Б-52 імітував "пуски на Санкт-Петербург"
- Ввечері 11 березня ядерний американський бомбардувальник B-52 Stratofortress у супроводі винищувачів НАТО пролетів біля кордону із Росією. Він начебто відпрацював вихід на рубіж умовного пуску крилатих ракет у напрямку Санкт-Петербурга.
- Польські винищувачі знову супроводжували американський стратегічний бомбардувальник B-52 Stratofortress ("Стратосферна фортеця").
- Після цього американський бомбардувальник B-52 політав біля Перської затоки. Американський бомбардувальник B-52 полетів через повітряний простір Ізраїлю в напрямку Перської затоки у супроводі ізраїльських винищувачів F-16.