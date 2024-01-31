Літаки і десятки військових: окупанти бідкаються про втрати на аеродромі Бельбек в Криму

Навіть у розпал зими окупантам у Криму – дуже спекотно. У середу, 31 січня, на території тимчасово окупованого півострова пролунали вибухи. Згодом натякнули, що "бавовна" могла завітати на аеродром Бельбек.

Офіційних коментарів у ЗСУ наразі не робили. Водночас Микола Олещук – командувач Повітряних сил ЗСУ – ще вдень 31 січня натякнув на удар по Бельбеку.

Зверніть увагу У різних частинах Криму лунали вибухи: окупанти бідкались через масовану атаку

Олещук наголосив, що у складі Повітряних Сил Збройних Сил України – 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації. Її штатне місце базування – саме аеродром Бельбек.

Українські авіатори обов’язково повернуться додому на рідне летовище. А наразі дякую усім, хто долучився до очищення Криму від російської присутності!

– наголосив командувач Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни бідкаються через втрати

Окупанти увечері 31 січня взялися бідкатися через втрати у Бельбеку. Ворог заявив, що втратив там 3 літаки (два Су-27 та Су-30) та 20 військових. Варто зауважити, що Росія регулярно применшує свої втрати. Тому скільки літаків та окупантів вирушило до Кобзона, можна лише здогадуватися.