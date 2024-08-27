Літаки F-16 брали участь у відбитті масованого російського удару, – Зеленський

Вранці 26 серпня Росія завдала по Україні масованого удару з застосуванням дронів та ракет. Для відбиття цієї атаки використовували літаки F-16.

Про це президент розповів під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає 24 Канал.

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Використання F-16

Володимир Зеленський зазначив, що винищувачі F-16 вже мають дуже добрий результат.

Вже в рамках цієї величезної ракетної атаки, ми з допомогою F-16 збили деякі ракети. Дякуємо партнерам за то, що надали нам ці F-16. Звісно цього не досить, у нас їх (літаків – 24 Канал) небагато, і треба ще тренувати пілотів, але у нас є пропозиції до США,

– вказав Зеленський.

Президент додав, що ці пропозиції залежать від дозволу Сполучених Штатів – там мають позитивно і реально на це дивитися.

Також на форумі Володимир Зеленський розповів, що Росія цими днями завдала 230 ударів по об'єктах енергетики. Система захисту цих об'єктів спрацювала, але є серйозні пошкодження. Енергетики, і рятувальники зараз займаються відновленням.