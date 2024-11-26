"Аварії ставатимуться щоденно": чому російські літаки небезпечно підіймати у повітря

Російський авіапарк дедалі більше зазнає "канібалізму", коли з декількох суден збирають одне. Та навіть це не допомагає, літаки продовжують падати. І такі аварії траплятимуться щодня.

Таким припущенням з 24 Каналом поділився журналіст та ведучий програми "Ходорковский LIVE" Сергій Асланян, наголосивши, що Росія повністю залежить від імпортованих комплектувальників.

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Про аварію за участі літака Sukhoi Superjet 100

При посадці в аеропорту Анталії 24 листопада загорівся двигун літака російської авіакомпанії "Азимут". Займання Sukhoi Superjet 100 сталося з тієї ж причини, що й літака цієї серії в "Шереметьєво" 2019 року.

Асланян пояснив, що Sukhoi Superjet 100 – поганий літак. Над ним потрібно ще багато працювати. Якби не пафос Росії, його не запустили б у серійне виробництво. Літак ще довгий час залишався б експериментальним зразком.

У Sukhoi Superjet 100 не було як такого завдання. У вигляді транспортного літака його можна поставити замість Ан-24. Хоча це судно надійніше, простіше й найголовніше – не таке імпортозалежне.

Водночас Sukhoi Superjet 100, як і все в Росії, зроблений з імпортованих комплектувальників. Виробництво у країні-агресорці триває до тієї пори, поки є доступ до імпорту.

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Літаки почнуть падати щоденно

Коли росіяни вимушено почали займатися імпортозаміщенням, у Москві пройшов показ, який назвали "першою міжнародною виставкою імпортозаміщення". З цього ніхто навіть не сміявся, бо не зрозуміли весь "сюр".

Росія некомпетентна країна. Вона без імпорту не існує,

– наголосив Асланян.

Російський авіапарк не просто зазнав "канібалізму", коли з трьох літаків збирають один, аби ще політати. Росія порушує міжнародні обов'язки, намагається викрасти й не заплатити. Останній крок – попросити Іран, який також під санкціями, ремонтувати літаки. Але і це не вийде.

"Літаки Sukhoi Superjet 100 падали, падають і будуть падати. Вони погані й без комплектувальників. Авіаційних катастроф у Росії ставатиме більше. На залізниці це вже помітно. Немає жодного дня, щоб щось пішло не так. З літаками ще поки є дні, коли вони не розбиваються. Але скоро аварії ставатимуться щоденно", – констатував Сергій Асланян.