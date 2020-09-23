Над Києвом та кількома іншими містами України пролетіли американські стратегічні бомбардувальники. У Командуванні повітряних сил і у посольстві США переконують, що вони беруть участь у спільних українсько-американських навчаннях.

Що відомо про американські літаки над українськими містами

Відповідну інформацію з відеодоказами опублікували кілька телеграм-каналів і фейсбук-сторінок. Зокрема, Pavlovsky News пише, що авіасудна помітили у центрі Києва над Поштовою площею.

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Водночас такі ж самі польоти проходять над Херсоном, Запоріжжям, Дніпром, Полтавою та Черкасами.

Американські літаки пролетіли над містами України: відео

За словами керівника проєкту Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрія Клименка, 23 вересня мають прилетіти ще два бомбардувальники, і вони будуть відпрацьовувати завдання на полігонах у західній частині України і північно-західній частині Чорного моря.

Пояснення Посольство США та Командування повітряних сил

У американському диппредставництві зауважили, що американські літаки CV-22B Osprey беруть участь в спільних навчаннях Сил спеціальних операцій "Об’єднані зусилля – 2020". Ці навчання посилюють американсько-українські взаємини та демонструються відданість міцному партнерству.

Так, над столицею можна було побачити літаки CV-22B Osprey, а над рештою міст – MC130J.

У Повітряних силах ЗСУ, зі свого боку, підкреслили, що стратегічні бомбардувальники США супроводжували українські винищувачі Су-27 та МіГ-29. Крім того, у небі над Чорним морем вдалося провести успішну дозаправку американських літаків. Загалом екіпажі відпрацювали польоти на наднизьких висотах і викидання десанту на канатах.

Як у повітрі ЗСУ дозаправляли американські військові літаки: відео

Американські пілоти в інтеграції з українськими винищувачами створюють можливості колективної оборони та надають США, країнам НАТО та ключовим партнерам Альянсу стратегічні та операційні можливості для стримування країни-агресора,

– наголосили в Повітряних силах.

Коротко про американські літаки, задіяні в навчаннях

CV-22B Osprey – це конвертоплан , тобто повітряне судно, яке поєднує в собі окремі переваги літака та вертольота.

, тобто повітряне судно, яке поєднує в собі окремі переваги літака та вертольота. Модифікація CV-22B Osprey перебуває на озброєнні Військово-повітряних сил США.

З моменту надходження на службу до ВПС і Корпусу морської піхоти їх задіювали в межах операцій з транспортування та евакуації в Іраку, Афганістані, Лівії та Кувейті.

Літак має по одному поворотному турбогвинтовому двигуну з гвинтом на кінці кожного крила.

Під час зльоту та посадки гвинти встановлюються горизонтально, як у вертольота.

Під час переходу на політ за маршрутом обидва протягом декількох секун д нахиляються на 90 градусів.

В середньому більше ніж 75% часу CV-22B Osprey використовують в режимі літака.

Як американські військові літаки літали у небі над Києвом (Фото "РБК-Україна")

До речі Винищувачі Британії перехопили російські літаки поблизу узбережжя Шотландії

Основне про спільні навчання

Спільні військові навчання Fiction Urchin проходять вже кілька днів.

У них беруть участь американські літаки MC-130J Commando II і CV-22 Osprey, прикомандировані до 352-му полку спеціальних операцій Великобританії.

18 вересня Сил спеціальних операцій США та України виконали стрибки з парашутом з великих висот біля Вінниці.