Літаки, вертольоти, безпілотники, ракети: у ЗСУ повідомили про знищених 30 об'єктів ворога

Україна продовжує давати рішучу відсіч окупантам. Силами Десантно-штурмових військ ЗСУ уже було збито 30 засобів повітряного нападу ворога.

На офіційній сторінці у фейсбуці командування підкреслює, що деякі приклади знищення повітряних об'єктів окупантів невдовзі увійдуть до спеціальних військових публікацій та підручників.

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Успіхи Десантно-штурмових військ ЗСУ

З перших хвилин повномасштабної війни Росії проти України, неймовірну ефективність, героїзм та професійність демонструють військові підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ. Вони відбивають нальоти ворожої авіації різних типів, знищують ракети різного класу та засоби повітряної розвідки противника.

Саме воїни зенітних ракетно-артилерійських військ постійно прикривають наші сили та важливі об'єкти. Здебільшого це відбувається під вогнем противника, зазначають у командуванні.

До слова, станом на 8 квітня, ДШВ ЗСУ було знищено та виведено з ладу вже три десятки засобів повітряного нападу окупантів, зокрема:

13 літаків різних типів: Су-24, Су-25, Су-27, Су-30 та Су-34;

10 ударних та транспортно-бойових вертольотів: Ка-52 "Алігатор", Мі-8, Мі-24 та Мі-17.

7 безпілотників, крилатих та авіаційних ракет.

Ефективна робота Десантно-штурмових військ ЗСУ: дивіться відео

У Десантно-штурмових військах ЗСУ зазначили, що наразі не можуть детально розповісти про особливості тактики, методики, планування та застосування протиповітряної оборони під час ведення бойових дій.

Однак у командуванні наголосили, що окремі випадки відбиття повітряних атак ворога увійдуть до військових публікацій і підручників, розглядатимуться і вивчатимуться не лише в Україні, але й у решті провідних армій світу.

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