Літаком до Ужгорода: на Закарпатті поновлюють внутрішнє авіасполучення

Про відновлення авіасполучення Києва із Закарпаттям мовиться вже кілька років. Це стане важливим кроком для розвитку внутрішнього туризму. Рейси планують запустити вже з 1 червня.

Про це заявив очільник закарпатського осередку "Слуги народу" Микола Тищенко під час брифінгу у Верховній Раді. Він зазначив, що авіасполучення між містами має позитивно вплинути на внутрішній туризм.

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Що саме заявив Тищенко

Внутрішні перельоти є частиною реалізації держаного проєкту "Мандруй Україною", започаткованим у 2020 році.

Ми відновлюємо пасажирські авіаперевезення на Закарпатті. Авіасполучення вже було відновлене у 2019 році на невеликий термін, але воно було припинене у зв'язку з тим, що було економічно невигідним,

– розповів чиновник.

Уряд має домовленості з компанією Windrose щодо рейсів на Закарпаття. За попередньою інформацією, це буде регулярне сполучення Київ – Ужгород – Київ тричі на тиждень.

Микола Тищенко також висловив сподівання, що це сприятиме туристичному та економічному розвитку регіону.