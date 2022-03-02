Літатимуть лише уві сні: Boeing зупинив обслуговування та техпідтримку російських авіакомпаній

Компанія Boeing поповнила великий список компаній, про роботу з якими російським окупантам доведеться забути. Працювати з агресором відмовляються усі.

Закриття повітряного простору європейських країн сильно вдарило авіасфері Росії. Втім, окупантів чекає ще багато сюрпризів, адже все більше компаній відмовляються мати партнера, співпраця з яким обнуляє репутацію.

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Boeing не працюватиме з Росією

Скасування рейсів та неможливість кудись полетіти викликали у росіян справжню паніку. Та скоро їх чекатиме новий удар, адже окрім запитання "куди?" постане запитання "на чому?".

Компанія Boeing оголосила про те, що припиняє обслуговування та техпідтримку російських авіакомпаній. Знаючи можливості російського авіапрому, можна передбачити, що ремонт та обслуговування наявних бортів стануть для окупантів ще тією головоломкою.

Зазначимо, що ворогу байдуже на свою цивільну авіацію, поки він активно використовує військову: російські літаки бомбардують мирні українські міста.

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