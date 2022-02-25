Літній чоловік у важкому стані, – Кличко про постраждалого від наїзду ворожої бронетехніки

Мер Києва Віталій Кличко у другий день повномасштабного російського вторгнення записав термінове звернення. Він зазначив, що росіяни вчинили серію ракетних ударів, від яких постраждали мирні мешканці.

Кличко зазначив, що російські загарбники атакують житлові квартали. Через потрапляння уламків ракети сильно постраждав будинок на вулиці Кошиця, 7а.

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Він додав, що поранення отримали 4 мешканці будинку.

"Також через наїзд російської бронетехніки на приватний автомобіль на Оболоні постраждав чоловік похилого віку. Він перебуває у реанімації у важкому стані", – сказав мер.

Термінове звернення Кличка: дивіться відео

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Кличко звернувся до містян, але наголосив на Оболонському районі. Він закликав не виходити на вулиці й наголосив, що це небезпечно.

Залишайте, будь ласка, у приміщеннях, вдома або в укритті. Виходити можна тільки, якщо сигнал повітряної тривоги закінчуються,

– заявив Кличко.

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