Минулого літа такого не було, – військовий вказав на особливість нинішнього наступу росіян

Російська армія зараз проводить літню наступальну кампанію. Вона відрізняється від попередніх тим, що цьогоріч під час літнього наступу в окупантів суттєво збільшилася кількість БпЛА.

Про це 24 Каналу розповів командир бойової групи спеціального призначення окремого загону "Тайфун" НГУ Ларі, зауваживши, що зараз основним засобом ураження стали безпілотники різних типів.

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Хто переважає за кількістю безпілотників

Зараз бойова група спеціального призначення окремого загону "Тайфун" працює на Покровському напрямку. За словами Ларі, на цьому відтинку фронту безпілотники майже 100% контролюють лінію бойового зіткнення.

Минулого року ми були на Запорізькому напрямку. Там я не бачив стільки засобів як цього літа. Було навіть трішки легше підійти, під'їхати. Так, тоді також були БпЛА, були проблемні ділянки, але зараз дуже важко,

– мовив командир.

Росіяни зрозуміли, що до танків та артилерії снаряди закінчуються, тож клепають собі БпЛА і ними атакують. Однак на думку Ларі, Сили оборони переважають ворога у небі за кількістю безпілотників, але на певних ділянках є кваліфіковані й досвідчені підрозділи противника, які становлять серйозну загрозу.

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"Буквально півтора місяця тому разом з суміжними підрозділами ми знищили наймасштабніший штурм противника на Покровському напрямку. Протягом повномасштабного вторгнення я такого ще ні разу не бачив, коли виїхало 200 мотоциклів, 50 одиниць техніки. На нас було направлене все РСЗВ, КАБи, міномети та засоби БпЛА. Зупинили – знищили", – поділився військовий.

На його думку, наразі основний засіб ураження з нашого боку – безпілотники різних типів. У 2022 році "богом війни" була артилерія, зараз – підрозділи БпЛА.