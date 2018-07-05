"Літо, спека, сум": у мережі опублікували нові безлюдні фото із "курортного" Криму

У мережі опублікували нові знімки із окупованого Росією Криму, на яких видно, що курортний сезон на окупованому півострові проходить не надто вдало.

Знімки із Феодосії, на яких відпочивальників можна порахувати на пальцях, розмістили у Twitter-спільноті "RoksolanaToday&Крым".

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Феодосія. Блиск та злиденність літа 2018. Літо, спека, сум,

– підписали фото у мережі.

Зазначимо, що на знімках видно майже пусті пляжі, набережні та парки Феодосії. Окрім цього, відпочивальників немає у закладах громадського харчування та на ринках поблизу моря.