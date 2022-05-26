Литовський телеведучий зібрав два мільйони євро на Bayraktar для України

Литовський телеведучий Андрюс Тапінас 25 травня розпочав кампанію зі збору коштів на Bayraktar для України. Трохи більш ніж за добу йому вдалось зібрати вже понад 2 мільйони євро.

Тапінас зазначив, що наразі кінцева мета – 5 мільйонів євро за три тижні. Збір коштів стартував близько 13:00 минулого дня за литовським часом й темп надсилання грошей, залежно від часу доби, становить від 1 150 до 2 600 євро за хвилину.

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Литовський телеведучий збирає гроші на Bayraktar для України

Про перебіг збору коштів литовський ведучий детально інформує у режимі реального часу на своїй офіційній сторінці у фейсбуці. Він зауважив, що гроші можуть надсилати як звичайні громадяни Литви, так і юридичні особи.

Протягом повномасштабної війни Bayraktar-и уже знищували російські командні пункти, танки та ракетні системи. Повідомляється, що цей безпілотник був також задіяний під час операції зі знищення крейсера "Москва". Нехай наш Bayraktar підніметься над непереможною Україною. Нехай це буде час, коли Литва та Україна разом виймуть мечі. Час для гніву! Час настав! Час червоного світанку!

– закликав до участі у зборі коштів Тапінас.

До слова, телеведучий зазначив, що закупівлю Bayraktar TB2 він уже погодив з Міністерствами оборони Литви та Туреччини, а також безпосередньо з виробником безпілотників. "Тепер, мабуть, вперше в історії, громадяни однієї країни можуть купувати й дарувати таке важке озброєння іншій державі", – додав Тапінас.

Андрюс Тапінас – литовський журналіст, письменник, мовознавець, перекладач, режисер, літературознавець, радіо- та телеведучий. Обличчя популярної у Литві телевізійної програми "Генерація грошей" й автор низки політико-сатиричних програм. Засновник краудфандингового мовника на YouTube Laisvės TV.

Додамо, що проєкт Тапінаса Laisvės TV у межах кампанії зі збору коштів вже пожертвував на користь України 62 тисячі євро.

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