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Матті Маасікас у межах проєкту "Інтерв'ю24" розповів чи заважатиме руху України до членства в Європейському Союзі війна з Росією, як ЄС допомагатиме відбудувати Україну та чи бути нафтовому ембарго проти Росії попри позицію Угорщини.

Інтерв'ю з послом ЄС в Україні Матті Маасікасом: дивіться відео

Коли Україна стане членом ЄС та чи заважатиме цьому Росія

Дуже рада вас бачити, навіть ці декілька хвилин надзвичайно важливі для нас. В Офісі Президента сподіваються, що Україна зможе отримати статус кандидата в члени ЄС влітку 2022 року. Зазвичай, цей процес дещо триваліший, але ми сподіваємося, що це станеться вже цього літа. Як ви вважаєте, які шанси для України отримати статус кандидата уже влітку та загалом як швидко Україна може стати повноцінним членом ЄС? Які ваші прогнози?

Наразі немає жодної людини, яка б могла робити будь-які прогнози стосовно конкретної дати.

Єдине, що можу стверджувати з впевненістю – процес отримання статусу кандидата в члени ЄС для України і так максимально швидкий, у порівнянні з будь-якими попередніми державами.

Боснії і Герцеговині на це знадобилося цілих два роки, включно з опитувальниками, а зараз ми бачимо, що з цим процесом Україна впоралася за два місяці. І це дає мені надію, що в цьому випадку цей процес – прийняття України в ЄС – буде швидким і безперешкодним.



Посол ЄС в Україні / Фото Наталі Боднар, 24 канал

Я поділяю мрію президента Зеленського, щоб процес отримання статусу кандидата став реальністю вже цього року, але для цього, по перше, треба вислухати думку Єврокомісії і, звичайно ж, думку членів Євросоюзу. Адже всі питання розширення, усі питання, що стосуються прийняття нових членів повинні вирішуватися консенсусом серед діючих країн-членів. ЄС – це клуб, і члени цього клубу повинні почувати себе комфортно з тими, хто хоче до них доєднатися. Але той процес, що відбувається зараз, він дуже швидкий.

Як ви гадаєте, чи заважатиме руху України до членства в Європейському Союзі війна з Росією та тимчасово окуповані території?

Знову ж таки, наразі ніхто не дасть стовідсоткової гарантії, що це може стати на заваді. Проте для мене є певні фундаментальні питання.

З точки зору ЄС, якщо якась частина країни, яка хоче приєднатися до Євросоюзу, є під окупацією, то це, фактично, залучає до процесу і третю сторону, яка може сказати своє ні.

Але рішення, знову ж таки, приймає саме ЄС, тому, на мою думку, цей факт на заваді стати не повинен. Знову ж таки, членом ЄС є Кіпр, 37% території якого на даний час є окупованими. І цей факт жодним чином не вплинув на процес прийняття Кіпру до лав Євросоюзу.

Нафтове ембарго проти Росії: бути чи не бути

Нафтове ембарго проти Росії підтримують майже всі члени ЄС. Щоправда, його блокує одна країна — Угорщина. Отож, чи є у ЄС рішення, як вирішити ситуацію із блокуванням введенням ембарго на російську нафту? Та найважливіше — скільки часу потрібно для того, аби Росія відчула незалежність ЄС від російської нафти?

Між членами ЄС наразі тривають дискусії. І тривають вони довше, ніж ми передбачали. У 2014 році, коли я був представником своєї країни у Брюсселі, і коли тоді перші санкції проти Росії лише запроваджувалися, країни ЄС завжди могли знайти спільну позицію стосовно таких надзвичайно важливих питань.



Матті Маасікас відвідав Львів / Фото Наталі Боднар, 24 канал

Ваше питання надзвичайно влучне і актуальне – стосовно зменшення залежності від російської нафти та газу. ЄС наголошувало – навіть незважаючи на запроваджені санкції країни-члени готуються до диверсифікації каналів постачання для того, щоб позбутися залежності від російських енергоресурсів.

До кінця цього року ЄС повинен скоротити закупки російських енергоносіїв на дві третіх. І це станеться навіть без оцих санкцій. Відповідно, це дуже сильно повинно вдарити по Росії.

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Наразі найбільший відгук знаходить ідея президента Зеленського, – як ЄС допомагатиме у відбудові

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, Україна потребує 600 мільярдів доларів на відбудову після війни. За інформацію медіа, Європейська комісія уже розробила план відбудови України після завершення війни з Росією і має схвалити його згодом. Можете детальніше розповісти, що цей план передбачає і як ЄС допомагатиме відбудовувати Україну?

Україні для відбудови потрібні просто таки фантастичні суми і, на превеликий жаль, ці суми щодня зростають через те, що Росія щодня нищить об’єкти інфраструктури. Без сумніву, для ліквідації цих наслідків потрібні значні зусилля міжнародної спільноти. Найкраще допомагати скоординовано і, звичайно, за участі України. Адже це не той варіант, щоб хтось просто взяв і вирішив, що саме для України треба.

Два дні тому Єврокомісія представила план, не детальний, щоправда, але це заготовка для міжнародної координаційної платформи. Дискусії стосовно того, як це все буде виглядати на практиці, лише почалися, і я, на жаль, не можу вам в деталях розповісти, як це все буде. Є ініціатива міжнародної спільноти і участь у цьому України.

Наразі найбільший відгук знаходить ідея президента Зеленського про те, що конкретна країна, регіон, місто чи навіть бізнес буде робити внески у фонд відбудови з конкретною метою – на відбудову того чи іншого об’єкта, міста чи області в Україні. Це чудова ідея, адже таким чином будуть будуватися надзвичайно тісні горизонтальні зв’язки між учасниками цієї ініціативи.

Європейці шалено підтримують євроінтеграцію України

Останнім часом Росія відкрито погрожує ЄС. Зокрема, у Росії вважають, якщо Україна вступить до ЄС, то це означатиме кінець Європейському Союзу, це було озвучено порівняно недавно. Та й загалом Росію зараз у всьому цивілізованому світі сприймають як ворога. Як ви вважаєте, чи є взагалі шанс у Росії колись “переродитись”? Чи буде достатньо для цього трибуналу над Путіним?

Я не даю коментарів стосовно того, що відбувається в Росії. Мій мандат мені цього не дозволяє. Хоча, я можу прокоментувати оцю заяву Росії стосовно ЄС – Росія останнім часом не показує ніяких адекватних думок ні стосовно Євросоюзу, ні стосовно України.

Як ви вважаєте, як змінилося ставлення Європи до України та українців за останні 3 місяці? І якою, на вашу думку, стане Україна після перемоги?

Ми побачили надзвичайну підтримку України.

Українці сприймаються як надзвичайно хоробра нація, демократи, які боронять свою землю і борються за своє існування, Давид проти Голіафа, великого зла, і оця симпатія європейців до українців вона є надзвичайно сильною.

Особливо це проявляється в ставленні до українських біженців за кордоном. Вони мають надзвичайну підтримку та привілею, визначені законами Євросоюзу. І, що мене особливо тішить, що ця підтримка проявляється в політичній площині.



Посол ЄС в Україні розповів про підтримку українців / Фото Наталі Боднар, 24 канал

Адже дуже багато європейців підтримуються євроінтеграційні прагнення України. Хоча це спочатку взагалі не стояло на порядку денному, оскільки розширення ЄС є доволі непопулярним серед вже існуючих членів. Мовляв, нам і так тут добре, навіщо ще когось сюди впускати? А зараз 70% громадян ЄС підтримують євроінтеграційні прагнення України, і це, в свою чергу, впливає на владу. І це дає мені надзвичайний оптимізм – особливо в світлі майбутніх дискусій стосовно України.

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