Лицарі Зимового Походу знайшли та швидко знищили ворожу БМД

Українська армія продовжує ефективно нищити ворога на нашій землі. Черговими здобутками похвалилась бригада Лицарів Зимового Походу.

Нашим воїнам майстерно вдалося знищити російську ворожу техніку. Танки загарбників палали довго й красиво.

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Продовжуємо знищення техніки окупантів. Вороже БМД наші бійці виявили та швидко знищили артою нашої бригади. Російський десант вже горить у пеклі,

– повідомили в бригаді.

Наші захисники навіть зняли відповідне відео, як справжній доказ. Адже ні в кого не має бути сумніву, що російських окупантів на нашій землі може чекати лише одна доля – ліквідація.

Як воїни знищили ворогів: дивіться відео

Свіжі втрати російських окупантів в Україні

Щодня українським воїнам вдається нищити більше чи менше російських окупантів на нашій землі. Зокрема, українські літаки 10 червня розбили склади ворожих боєприпасів та знешкодили чимало техніки на Півдні. На цьому напрямку сили наших бригад ліквідували 39 росіян. Також знищили щонайменше 11 одиниць їхньої техніки: танк Т-62 та 4 броньованих, 3 вантажних автівки, автоматизований комплекс радіоелектронної боротьби "Борисоглебськ-2", 2 гаубиці "Мста-Б".

Також про втрати росіян та блискучу роботу наших Збройних Сил розповідав радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. Втрат ворогу наносять не лише професійні військові, але й партизани, які діють на тимчасово окупованих територіях. 10 червня у Херсонській області саме вони підірвали авто з російським полковником. Крім нього, в "уазику" їхали ще троє російських військових. А напередодні партизани ще й зуміли знищити російську установку "Град", яка їхала на вогневу позицію для обстрілу Очакова.

Нелегко ворогу доводиться й на одному з найважчих напрямків – Сєвєродонецькому. Там він застосовує все можливе озброєння, але й це не допомагає. Зокрема, 10 червня наші воїни ліквідували у Сєвєродонецьку цілу розвідгрупу кадирівців із полку "Ахмат". Олексій Арестович розповідав, що втрат вони зазнали при тому, що головний задум російського командування – не перекидати особовий склад під Сєвєродонецьк. Там посилюють лише артилерійське угруповання та гатять по позиціях українських захисників.

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