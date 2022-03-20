Лицемірів і зрадників – на руський корабель, – Венедіктова показала спільне фото з Бакановим

Ірина Венедіктова оприлюднила фото з головою СБУ Іваном Бакановим. Генпрокурорка в підписі до світлини звернулася до всіх зрадників, яким рекомендувала сісти на російський корабель.

Вона мала на увазі вже крилате звернення до окупантів, які брали острів Зміїний на початку вторгнення окупантів – "Російський військовий корабель іде на***й". Генпрокурорка опублікувала фото з центру столиці 20 березня.

Зауважте Зрадники вже знайшлися серед правоохоронців, чиновників та цивільних, – Венедіктова

"Працюємо в колі однодумців"

Генеральна прокурорка написала, що вони з главою СБУ вирішили ковтнути свіжого повітря. Для цього вийшли на Софійську площу.

Нарешті всі без виключення показали українцям свої обличчя. І це важливо. Знаємо друзів і ворогів. Працюємо в колі однодумців на результат. Лицемірів і зрадників – на борт руського корабля,

– написала генпрокурорка.

Слід зауважити, що вона була без натільного захисту. Проте, ймовірно, почувалася в безпеці – поряд був Баканов зі зброєю та обмундируванням.



Головні правоохоронці країни на Софійській площі / Фото Ірини Венедіктової

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