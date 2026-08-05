Трамп щось хоче отримати від України: з чим пов'язана затримка з ліцензією на Patriot
Постійний представник США при НАТО Метью Вітакер повідомив, що переговори України та США щодо виробництва ракет Patriot тривають, але американці наразі не готові погодити ліцензію на виробництво для нашої країни. В публічному просторі справді з'являється багато суперечної інформації щодо цього.
З одного боку, у Вашингтоні вже погодили процес та зустрілись з керівництвом компанії Lockheed Martin, з іншого – Дональд Трамп не впевнений. Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, припустивши, що Сполучені Штати в такий спосіб намагаються отримати щось натомість.
Затримка з ліцензією на Patriot
Політолог наголосив, що серйозно сприймати "гойдалки" американського президента не варто. Адже, найімовірніше, відбувається торгівля.
Трамп хоче щось отримати від нас. Іде тиск. Зокрема, і щодо ліцензій, і щодо подальшого просування проєкту виробництва ракет-перехоплювачів для Patriot. Трамп щось хоче: або це поступки України в мирних переговорах, про які ми не знаємо, або щось пов’язане з економікою,
– сказав він.
За словами експерта, це також може бути пов’язано з переговорами щодо дронів. Під час останніх зустрічей у Вашингтоні про дронову угоду не згадували.
Фесенко пояснив затримку з ліцензією на Patriot
"Але треба розуміти природу Трампа – він бізнесмен і дуже цинічний перемовник, він намагається тиснути. От як тиснув на нас з ресурсною угодою рік тому, так і зараз, я думаю, він пообіцяв нам ліцензію на ракети-перехоплювачі, а зараз починає тиснути, щось вимагає якихось поступок від нас. Проте, я думаю, що просування буде, але потрібен час на реалізацію цього проєкту", – підсумував він.