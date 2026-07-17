Тоді ніхто на Заході не буде проти: як Україна може ефективно запустити ракети на Москву

У Франції заявили про передачу Україні винищувачів Rafale вже у найближчий рік-два. Також мовилось про надання ліцензії на виробництво бомб і ракет, які можуть кардинально змінити ситуацію на фронті.

Втім проблема з літаками полягає у тому, що за ці роки влада Франції може змінитися. Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що так само зробив Дональд Трамп, коли прийшов до влади й передав зброю не Україні, а Ізраїлю.

Як можна ефективно атакувати Москву?

Питання з ліцензіями є більш актуальним. Адже це дає змогу самостійно обслуговувати ракети на наших майданчиках, проводити навчання військових. Також ліцензія дозволить збирати основні засоби ураження.

Якщо нам нададуть ліцензію, то ми отримаємо доступ до технологій, зокрема зенітно-ракетних комплексів і ракет до авіаційних комплексів. Адже мовиться про ракету Aster 30, яка створена на базі авіаційної ракети MICA,

– пояснив Роман Світан.

Ще одна ракета – SCALP, яка доволі непогано себе показала на оперативній глибині. Також вона може працювати на відстані 500 кілометрів. Цікаво, що основна базова ракета може "пройти" 550 – 600 кілометрів, тобто долетіти навіть до Москви.

"Французи через низку причин не передадуть ракети SCALP, які б долетіли до Москви. Але ракети, які за ліцензією виготовлять в Україні, – вважатимуться українськими, тому ми зможемо самі ухвалювати рішення куди їх відправляти", – наголосив льотчик-інструктор.

Світан про ліцензії на зброю від Франції: дивіться відео

Цікаво, що у Підмосков'ї є багато ворожих об'єктів, які не прикриті засобами ППО. До них можна дістати ракетами. Тому ліцензії можна назвати своєрідним "алібі" для наших західних партнерів, які тепер можуть без страху передавати нам технології.