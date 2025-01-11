Обіцяли доставити до кінця 2024: чому Україна досі не отримала тисячі дронів від Литви

Литва обіцяла відправити Україні тисячі безпілотників до кінця 2024 року. Втім, дрони досі лежать на армійських складах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на LRT.

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Коли обіцяні Литвою дрони будуть в Україні

Одне з литовських підприємств, у якого закуповують дрони для України, стверджує, що обладнання було поставлене ще кілька місяців тому.

Частину дронів ми доставили в жовтні, частину – в листопаді, але в нас поки що немає інформації про те, що дрони довезли до України,

– сказав голова RSI Europe Томас Мілашаускас.

За даними ЗМІ, компанію поки не кликали й навчати українців використовувати дрони. Деякі інші також підтверджували, що немає жодної інформації щодо перевезення безпілотників до нашої держави.

Тим часом колишній міністр оборони запевняє, мовляв, всьому винна бюрократія. Лаурінас Кащюнас стверджує, аби товар дійшов до кінцевого пункту призначення, треба пройти 6 кроків.

Бюрократія така: є склади, Агентство оборонних ресурсів має формально передати це армії, уряд має ухвалити рішення про передачу Україні, потім потрібно це перевезти в Україну... Це означає, що потрібно напружити волю і робити кожен крок якомога швидше,

– зазначив ексміністр.

Водночас Кащюніс переконаний, кроки логічні. Однак, якщо на якомусь із них відбувається затримка, застрягає все.

Литовські виробники наголошують, доставку обладнання в Україну необхідно здійснювати якомога швидше.

Якщо дрони не у солдатів, отже, Україна зазнає більш значних втрат, ніж могла б зазнати,

– наголосив Мілашаускас.

Голова парламентського комітету з нацбезпеки та оборони звернув увагу й на технічні характеристики.

Коли йдеться про дрони, які є новими технологіями, які вироблені за новітніми стандартами, то вони мають опинитися в руках користувачів – українських військових – якомога швидше,

– підкреслив Гедрімас Еґлінскас.

Посадовець переконаний, ця історія повинна стати сигналом для перегляду всієї системи.

Тим часом у Міноборони запевнили, дрони, які закупили в литовських виробників, доставлять в Україну "вже найближчим часом". Мовляв, ланцюжок уже скорочується. Цьому слугує постанова уряду, яку ухвалили цього тижня.

Вона передбачає, що якщо державне майно придбано для потреб іншої держави за рахунок коштів, виділених урядом, то уряд не повинен повторно обговорювати це питання. (...) Відтепер ми почнемо передавати майно в Україну відповідно до цих змінених процедур,

– заявили в оборонному відомстві.

До речі, за даними ЗМІ, у серпні 5 литовських виробників дронів уже провели успішні випробування в Україні. Для ЗСУ закупили майже 5000 дронів вартістю 5 мільйонів євро.