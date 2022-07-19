Безпілотник, який купили литовці, вже нищить ворога: потужне відео роботи Magylas

З російськими окупантами вже воює безпілотник EOS C-VTOL, на який всією країною скидалися литовці. Дрон навіть встиг долучитися до ліквідації ворога.

Литовський журналіст Андрюс Тапінас, який і збирав гроші на безпілотник, опублікував потужне відео роботи турецького дрона в Україні.

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Найкраща інвестиція, – Тапінас

Дрон Magylas, як його назвали литовці, здійснив наводку на 18 російських бойових машин. Координати розташування російської техніки він передав українським військовим й ті підірвали окупантів. Після того дрон спокійно приземлився.

Результати – російські танки знищені. Magylas безпечно приземлився. Слава Україні. Найкраща інвестиція, яка могла бути,

– зазначив журналіст з Литви.

Дивіться потужне відео роботи безпілотника, який для ЗСУ купили литовці:

Світ купує Україні Bayraktar

До речі, литовці скидалися українцям й турецький Bayraktar. Зібрати необхідну суму вони зібрали всього за 3 дні. Тепер до флешмобу вирішила долучитися й Норвегія.

Ініціював збір грошей на дрон для ЗСУ норвезький адвокат Бенгт Ерік Уолдоу. Він зазначив, що у разі, якщо за 80 днів потрібну суму не зберуть, то гроші віддадуть у фонд допомоги Україні при українському посольстві в Норвегії.

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