Литва не вважає загрозою військові навчання в Білорусі
Влада Литви заявила, що не реагуватиме на військові навчання Білорусі біля своїх кордонів. Проте пильнуватиме за перекиданням додаткових військ.
Президент Литви Гітанас Науседа доручив негайно інформувати його про плани Білорусі з розміщення додаткових військ у Гродненській області. Про це повідомляє НВ.
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"Ми вважаємо, що навчання не становлять великої загрози для нашої національної безпеки, і можу запевнити вас, що Литва ніяким чином не реагуватиме", – наголосив очільник комітету Сейму Литви з нацбезпеки і оборони Дайнюс Гайжаускас.
Військові навчання Білорусі біля кордону Литви: що відомо
- Із 17 по 20 серпня Білорусь проведе низку військових навчань поблизу міста Островець біля кордону з Литвою.
- Кілька батальйонів зенітних ракетних полків висунуться у призначені райони, щоб заступити на бойове чергування з протиповітряної оборони.
- Повітряно-десантна бригада висунеться на полігон "Гожський", де посилить нагляд за державним кордоном.
- На деяких полігонах пройдуть тренування з бойової стрільби.
Що відбувається у Білорусі
- Після президентських виборів, що відбулись 9 серпня, обурені перемогою Лукашенка білоруси вийшли на мирний протест. Протестувальники вважають вибори сфальсифікованими. Зокрема, результати неофіційних екзитполтів показали, що у виборах перемогу мала б здобути суперниця Лукашенка – Світлана Тихановська. Офіційна ж ЦВК держави заявила про протилежний результат.
- Демонстрації перетворили на сутички із силовиками. Бійці ОМОНу застосовували до людей грубу силу та зброю.
- Майже 7 тисяч протестувальників затримали. За інформацією влади, наразі понад 6 тисяч вже відпустили.
- Окрім цього, білоруси масово страйкують. Працівники навіть великих підприємств саботують роботу, вимагаючи чесних виборів.
- 16 серпня по всій країні пройшов марш "За свободу". У ньому взяли участь близько 400 тисяч людей.