Влада Литви заявила, що не реагуватиме на військові навчання Білорусі біля своїх кордонів. Проте пильнуватиме за перекиданням додаткових військ.

Президент Литви Гітанас Науседа доручив негайно інформувати його про плани Білорусі з розміщення додаткових військ у Гродненській області. Про це повідомляє НВ.

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"Ми вважаємо, що навчання не становлять великої загрози для нашої національної безпеки, і можу запевнити вас, що Литва ніяким чином не реагуватиме", – наголосив очільник комітету Сейму Литви з нацбезпеки і оборони Дайнюс Гайжаускас.

Військові навчання Білорусі біля кордону Литви: що відомо

Із 17 по 20 серпня Білорусь проведе низку військових навчань поблизу міста Островець біля кордону з Литвою.

Кілька батальйонів зенітних ракетних полків висунуться у призначені райони, щоб заступити на бойове чергування з протиповітряної оборони.

Повітряно-десантна бригада висунеться на полігон "Гожський", де посилить нагляд за державним кордоном.

На деяких полігонах пройдуть тренування з бойової стрільби.

Що відбувається у Білорусі