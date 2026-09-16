Не виключено, що український: спеціалісти досліджують дрон, який знайшли в лісах Литви

У Пасвальському районі Литви місцеві лісники виявили у лісі невідомий безпілотник довжиною близько двох метрів та з розмахом крил 3,5 метра. Апарат уже заріс травою і, за попередніми оцінками правоохоронців, пролежав у хащах кілька місяців.

Про це повідомляє видання Delfi.

Що відомо про невідомий БпЛА у Литві?

Інформація про виявлення літального апарата поблизу села Кенелі надійшла фахівцям близько 13:00 середи, 16 вересня. На місце події терміново вирушили сапери антитерористичного підрозділу поліції ARAS та військовослужбовці Литовської армії.

Правоохоронні органи негайно запровадили спеціальний план безпеки Skydas для обстеження території та знешкодження можливої загрози.

Лісники, які натрапили на об'єкт, не наближалися до нього та одразу передали точні координати оперативно-рятувальним службам.

Реакція екстрених служб і перші експертизи

Представник Національного центру управління кризовими ситуаціями Дарюс Бута зазначив, що знайдена конструкція не схожа на російські ударні БпЛА.

За його словами, апарат візуально відрізняється як від розвідувально-ударного дрона "Гербера", так і від "Шахеда".

Дрон зарослий травою, за попередніми даними, впав кілька місяців тому,

– повідомили представники литовської поліції.

Спеціалісти перевіряють версію, згідно з якою знайдені уламки належать українському безпілотнику, що розшукувався литовськими службами у травні.

Міністерство оборони Литви ще 21 травня фіксувало на радарах невідомий об'єкт, який увійшов у повітряний простір країни та згодом зник з екранів спостереження.

Контекст інцидентів у повітряному просторі

Цей випадок стався на тлі регулярних інцидентів із військовими безпілотниками в регіоні Балтії. Як вже повідомлялося на нашому сайті, напередодні винищувачі НАТО збили над Литвою російський дрон типу Гербера з вибухівкою, який залетів із території Білорусі.

Окрім цього, аналогічні фрагменти ворожих БпЛА останніми днями знаходили також у сусідніх країнах Альянсу, зокрема на узбережжі та в прикордонних районах Польщі.