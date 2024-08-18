У Лівані повністю зникла електроенергія: в чому причина

Ліван бореться з "повним знеструмленням" по всій країні. За даними державної енергетичної компанії, причиною масштабного блекауту в країні став дефіцит газового мазуту на тлі посилення транскордонних обстрілів між угрупованням "Хезболла" та Ізраїлем.

Про це повідомили в Bloomberg. Там описали деталі ситуації.

Дивіться також "Можлива атака вже незабаром": Ізраїль перевів армію в підвищену бойову готовність, – WSJ

У Лівані блекаут

Компанія Electricite Du Liban (EDL) заявила, що останній енергоблок електростанції Захрані був "примусово вимкнений". Відповідно до її даних, відключення електроенергії вплине на роботу аеропорту, портів, водяних насосів, каналізаційних систем і в'язниці країни.

Відключення електроенергії сталося невдовзі після того, як терористи "Хезболли" випустили залп ракет по Ізраїлю.

У виданні Bloomberg зазначили, що атака стала відповіддю на удар ізраїльських військових, внаслідок якого у Південному Лівані загинули 10 сирійських громадян, а ще 5 були поранені.