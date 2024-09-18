Вибухівка у пейджерах "Хезболли": у Лівані вже тисячі постраждалих, серед них – посол Ірану

У Лівані 17 вересня посеред дня одночасно вибухнули близько 5 000 пейджерів. Тисячі людей отримали поранення, є загиблі. Серед травмованих і посол Ірану в Лівані Моджтаба Амані.

Про це повідомляє Reuters. За різними даними поранення могли отримати від 3 000 до 4 000 осіб, а загинуло щонайменше 9.

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Кількість поранених сягає 4 тисяч

Після вибухів близько 5 тисяч пейджерів постраждало чимало людей. Інформація у ЗМІ відрізняється, й за останніми даними кількість постраждалих може сягати 4 тисяч. Крім того, щонайменше 9 людей загинуло.

Серед постраждалих і посол Ірану в Лівані Моджтаба Амані. У якому він стані – достеменно невідомо. Одні ЗМІ пишуть, що його здоров'ю нічого не загрожує, а інші – стверджують, що дипломат втратив одне око, а друге має сильні пошкодження. Офіційних повідомлень про стан Амані наразі не було.

Вибухи пейджерів сталися на півдні країни, у південних передмістях Бейрута, відомих як Дахіє, та у східній долині Бекаа. Варто зауважити, що саме ці райони є опорними пунктами "Хезболли".

У Reuters, посилаючись на власні джерела, повідомили, що бойовики "Хезболли" замовили 5000 пейджерів, виготовлених тайванською компанією Gold Apollo. Їх доставили у країну навесні 2024 року. Ймовірно, мовиться про модель AP924, яка лише приймає та відображає текстові повідомлення. У ЗМІ припускають, що бойовики використовують саме такий засіб зв'язку, намагаючись уникнути ізраїльського відстеження місцезнаходження.

За неофіційною інформацією, пейджери вибухнули, коли на них було надіслано кодоване повідомлення. Саме воно одночасно активувало вибухівку.