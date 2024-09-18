У Лівані нова серія вибухів пейджерів: є загиблі
Джерело:Reuters
У Лівані пролунала нова серія вибухів. Попередньо, причина вибухів - портативні радіоприймачі угруповання "Хезболла". Відомо про загиблих.
Детонації пристроїв зафіксували на півдні Лівану та в південних передмістях Бейрута.
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Вибухнули пейджери
ЗМІ повідомляють, що вибухнули портативні радіостанції, які "Хезболла" закупила 5 місяців тому, приблизно в той же час, коли були закуплені й пейджери, що вибухнули напередодні.
ЗМІ пишуть про десятки поранених, а також 3 загиблих.
Що цьому передувало
Лише вчора, 17 вересня, в Лівані вибухнули сотні пейджерів у членів підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла". Через це загинули 9 людей, майже 3 тисячі постраждали.
Видання Reuters із посиланням на джерела повідомляло, що зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю Моссад заклала вибухівку в 5 тисяч пейджерів, імпортованих ліванською групою "Хезболла", за кілька місяців до вибухів.