Ліван випустив по Ізраїлю 34 ракети: скільки вдалося збити системі "Залізний купол"

Північні прикордонні райони Ізраїлю 6 квітня зазнали ракетного обстрілу з території Лівану. Більшість цілей вдалося знищити.

В Армії оборони Ізраїлю повідомляють, що Ліван випустив по території Ізраїлю 34 ракети. 25 ракет були збиті системою ППО "Залізний купол". Щонайменше п'ять ракет впали на територію Ізраїлю, а місце падіння чотирьох досі невідоме.

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Скільки ракет вдалося знищити

Речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі заявив, що за ракетним обстрілом з Лівану стоїть угруповання ХАМАС, яке базується в секторі Газа.

В МЗС Ізраїлю також поклали відповідальність за ракетний удар на ХАМАС.

"Лідер ХАМАС Ісмаїл Ханія зображений під час відвідування підрозділів бригади Кассам на півдні Лівану за кілька днів до того, як вони сьогодні обстріляли ізраїльські міста ракетами. Ці підрозділи були створені для нападу на Ізраїль з північного фронту, а не лише з Гази. За сьогоднішнім нападом стоїть ХАМАС!", – йдеться у повідомленні відомства.

Двоє людей отримали поранення

За інформацією медиків, легкі поранення дістали двоє людей.

Управління аеропортів повідомило, що північний повітряний простір Ізраїлю закритий для цивільних рейсів, включаючи злітно-посадкову смугу Хайфи, Рош-Піни та Мегідо.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу скликає сьогодні ввечері військово-політичний кабінет для оцінки ситуації на півночі країни.

Міністр оборони Йоав Галант заявив, що вже надав початкові вказівки начальнику Генштабу ЦАХАЛу Герці Халеві.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен закликав світ засудити ракетні атаки з Лівану та Сектора Газа.

"Перший день Пасхи. Поки ми сидимо за святковим столом, родина та друзі, Ізраїль стикається з ракетами з півдня та півночі. Це не випадковість. Ніхто не повинен нас випробовувати, ми вживатимемо всіх необхідних заходів, щоб захистити нашу країну і народ", – сказав Коен.

Зазначимо, що востаннє ізраїльська територія зазнавала таких обстрілів з Лівану в серпні 2021 року, тоді було випущено понад 20 ракет.