Міністерство закордонних справ Лівії викликало свого посла в Україні Осаму Мохаммеда Аль-Абада Абуль-Касіма для консультацій після української атаки на місто Бенгазі. У відомстві заявили, що не приймають дії українських сил, назвавши їх порушенням суверенітету країни та міжнародного права.

Про це повідомило МЗС Лівії у соцмережі X у неділю, 29 листопада.

Чому Лівія невдоволена діями України?

Виконувач обов'язків міністра закордонних справ Лівії Ель-Тахер Ель-Баур заявив про неприйняття дій, здійснених українськими силами. За його словами, вони порушують суверенітет Лівії та суперечать міжнародному праву.

Під час зустрічі з послом Осамою Мохаммедом Аль-Абадом Абуль-Касімом сторони обговорили ситуацію після атаки на Бенгазі.

Зі свого боку, дипломат поінформував Ель-Баура про становище лівійської дипломатичної місії в Києві та умови життя громадян Лівії в Україні на тлі війни, що триває.

Водночас у повідомленні лівійського МЗС не навели подробиць атаки на Бенгазі та не уточнили, які саме об'єкти постраждали.

Нагадаємо, після атаки на російський корвет "Меркурій" у порту Бенгазі Президентська рада Лівії звинуватила Україну в порушенні суверенітету країни та поклала на Київ відповідальність за удар. Там навіть назвали атаку "оголошенням війни" Лівії та заявили про намір вжити дипломатичних і юридичних заходів.