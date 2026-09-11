Міста практично заблоковані: якою є ситуація на окупованій частині Херсонщини

Ситуація на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини подекуди просто катастрофічна. Є громади, про які навіть росіяни не згадують в своїх пропагандистських відео.

Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич. За її словами, в Олешках та Голій Пристані насправді страшна ситуація.

Яка ситуація на лівобережжі Херсонщини?

Як наголосила Вірлич, росіяни взагалі нічого не пишуть про Олешки та Голу Пристань. Якщо ж вони викидають громади з інформаційного середовища, то це означає, що там геть все погано. Наразі відомо, що до цих двох міст фактично заміновані дороги.

Росіяни, коли хочуть, можуть туди доїхати безпечно. Це означає, що вони знають, де там все заміноване. Волонтери на цій дорозі підриваються. Росіяни мінують її, щоб наші не виїхали,

– розповіла Вірлич.

Що відбувається в Олешках та Голій Пристані: дивіться відео 24 Каналу

Надходить інформація, що в цих двох містах є значні перебої з продуктами. Наразі, як повідомляли джерела, там взагалі їх не продають. Жителі рятуються тим, що росте на городі.

Підвозу продуктів взагалі немає. Востаннє, як туди їхала автівка з продуктами, росіяни почали полювати на неї дроном. При цьому розповідали, що це роблять українці. Олешківці добре знають, що цим займаються росіяни,

– зауважила Вірлич.

Крім цього, саме Олешки та Гола Пристань найбільше постраждали від підриву Каховської ГЕС, який здійснили росіяни в 2023 році. Ніхто достеменно не знає усю картину того, що там відбувалося в той момент.

Наразі невідомо, скільки мешканців залишається в цих містах. Хоча повідомляють, що там багато людей. Вони не хочуть покидати власну домівку, а виїхати звідти складно через мінування доріг.