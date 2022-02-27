На лівому березі Києва радіаційний фон у нормі
27 лютого 2022 , 09:49Читать новость на русском
Джерело:КМДА
Станом на ранок на лівому березі Києва радіаційний фон у нормі. Зафіксовано показник 0,14 – 0,16 мкЗв/ годину при нормі 0,26 мкЗв/год.
У КМДА киян просять зберігайте спокій та довіряти лише офіційним джерелам інформації.
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Раніше у ДСНС розповіли оперативну інформацію щодо пожежі сховища з нафтопродуктами у Київській області. За їх словами, загрози для людей немає.
Ворог намагається атакувати столицю. Однак наразі в Києві спокійно, ситуацію повністю повністю контролюють українська армія та тероборона.
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