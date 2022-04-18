На лівому березі Сіверського Донця ворог вів розвідку боєм біля Заводів, Дмитрівки і Дібровного
18 квітня 2022 , 07:38Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські окупанти планували розширити плацдарм на лівому березі найбільшої річки східної України – Сіверський Донець.
Про це повідомили у Генштабі Збройних Сил України.
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Там ворог планував створити умови для оперативного розгортання своїх військ. Для цього російські окупанти провели розвідку боєм у районах населених пунктів Заводи, Дмитрівка та Дібровне.
Проте спроба була безуспішною, у боях ворог зазнав втрат та був змушений відійти.
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