"Ліжко рухалося, скрипіли шафи": очевидці розповіли деталі про землетрус в Україні

Зранку 23 вересня у кількох регіонах України зафіксували підземні поштовхи. Найбільше їх відчули мешканці Тернопільщини, а також Івано-Франківщини, Хмельниччини та Вінниччини.

Найбільше повідомлень про струси було від мешканців Чорткова та прилеглих сіл. Землетрус відчувався навіть у Кам'янець-Подільському, за 65 – 80 кілометрів від епіцентру, повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Детальніше На Тернопільщині стався землетрус з епіцентром біля Чорткова

У відомстві зауважили, що магнітуда підземних поштовхів становила 4,3. За класифікацією цей землетрус є помірним, тому люди відчували його, перебуваючи всередині приміщення. Фахівці наголосили, що могли сильно коливатися предмети, які висять на стінах. Втім, серйозних руйнувань чи загалом шкоди для людей, такі поштовхи не завдають.

Поштовхи потрапили на запис відеокамер

У мережі показали записи з відеокамер у селі Пробіжна, що в Тернопільській області. "Випробовування на міцність станція пройшла. В таких випадках особливо важлива стійкість конструкцій", – написав користувач Влад Прокотовило.

Що відбувалося на Тернопільщині: дивіться відео з села Пробіжнка

Тернополяни перед поштовхами чули гул

Користувачка фейсбуку Ната Маланчин розповіла, що прокинулася зранку від того, що відчула, як трусить ліжком. Сталося це приблизно о 6:20, проте тривало недовго.

Наді мною на стіні висять портрети та картини в рамках. Я чула, як вони стукали по стіні. І був такий звук, ніби з гори котиться велике каміння,

– написала жінка у соцмережі.

Тернополянин Роман Саган зауважив, що у нього вдома почали стукали дверцята у напіввідкритій шафці. В коментарях до його допису земляки діляться, що упродовж кількох секунд чули гул, а потім будинок наче здригнувся.

"Спершу почув якийсь гул, потім – відчуття вертикального двигтіння. Це не було схоже на традиційне розхитування, як при землетрусі", – поділився із 24 каналом інший мешканець Тернополя.

Крім цього, мешканці області пишуть й про реакцію своїх домашніх улюбленців на підземні поштовхи: ті відчували їхнє наближення. "Мій собака був у паніці", – зазначила мешканка Чортківського району.

Багатьох розбудив землетрус

У соцмережах пишуть, що відчували слабкі підземні поштовхи навіть мешканці Житомирської області та Львівщини, зокрема – Золочева.

Оскільки підземні поштовхи зафіксували з самого ранку, близько 6:20, багато хто їх просто проспав. Втім, люди з чутливим сном прокидалися через різкий гул.