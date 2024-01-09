Госпіталізували та приховували: у Пентагоні зробили нову заяву щодо стану здоров'я Остіна

Міністр оборони США Ллойд Остін потрапив у лікарню ще 1 січня. У Пентагоні розповіли про стан його здоров'я та подробиці його госпіталізації.

Міністр потрапив в лікарню, коли відчув сильний біль після планової медичної процедури. Наразі він й надалі перебуває у медзакладі, проте повністю повернувся до виконання своїх обов'язків.

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Стан здоров'я Ллойда Остіна

За словами речника Пентагону Патріка Райдера, Остін має повний доступ до безпечного зв'язку та продовжує контролювати операції Міністерства оборони по всьому світу.

Він розповів, що Остін потрапив до відділення інтенсивної терапії ввечері 1 січня після того, як відчув сильний біль після планової медичної процедури. Як зазначив Райдер, міністр пройшов планову медичну процедуру ще 22 грудня 2023 року в Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда.

Передача окремих повноважень міністра

Речник зауважив, що після госпіталізації Остін пройшов тестування та оцінку.

А вже 2 січня певні повноваження передали заступнику міністра оборони Кетлін Хікс, як зазначив Райдер, "у зв'язку зі станом міністра та на підставі медичних рекомендацій.

Так, речник розповів, що співробітників Остіна та Хікс повідомили про передачу повноважень. Він зауважив, що це відбулося через електронне сповіщення.

Чому була затримка зі сповіщенням

Керівник апарату Остіна 4 січня повідомив Хікс та радника Білого дому з національної безпеки про госпіталізацію міністра оборони Остіна.

Райдер зазначив, що керівник штабу Остіна хворів на грип, через що сповіщення було зроблене з затримкою.

Речник розповів, що, повідомивши про госпіталізацію, Хікс "негайно взявся за підготовку публічної заяви та звернення до Конгресу" разом із керівником апарату Остіна.

Виконуючи обов'язки секретаря, Хікс приймав звичайні оперативні та управлінські рішення для департаменту, і мав повні повноваження та готовність підтримувати президента з інших військових питань, якщо виникне така потреба,

– сказав Райдер.

Вже ввечері 5 січня Остін приступив до своїх повноцінних обов'язків секретаря.

Як почувається міністр оборони США

Наразі Остін досі перебуває у лікарні. За словами речника, міністр оборони продовжує відчувати дискомфорт, "але його прогноз хороший".

З моменту відновлення своїх обов’язків у п'ятницю ввечері секретар отримав оперативні оновлення та надав необхідні вказівки. Він має повний доступ до необхідних можливостей безпечного зв’язку та продовжує контролювати повсякденні операції (Міністерства оборони – 24 Канал) по всьому світу,

– розповів речник.

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