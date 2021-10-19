Льодовики Африки можуть зникнути: мільйони людей відчують серйозні наслідки

Вже до 2040 року в Африці можуть розтанути всі три тропічні крижані поля – Кіліманджаро в Танзанії, Кенійська гора Кенія та Угандійський Рвензоріс. Понад 100 мільйонів людей зіткнуться із серйозними проблемами.

За результатами спостережень дослідників, 2020 рік став значно теплішим, ніж 30 попередніх. У зв'язку з цим, в Африці можуть розтанути останні льодовики.

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Наслідки танення льодовиків

Швидке зникнення останніх африканських льодовиків, що розташовані у її східній частині, "сигналізує про загрозу" та "незворотно змінить систему Землі". Така ситуація призведе до посухи, повеней та екстремальних спек на континенті.

Згідно з кліматичним звітом ООН, через танення льодовиків в Африці – під загрозою опиняться 118 мільйонів людей.

Зазначається, що на Африку, на яку припадає менш ніж 4% викидів парникових газів, вже давно впливає зміна клімату Землі – особливо схильність до посухи. Водночас сильно страждає сільське господарство.

У доповіді підрахували, що країнам Африки на південь від Сахари доведеться щорічно витрачати 30 – 50 мільярдів доларів (або 2 – 3% ВВП) на адаптацію до запобігання ще гірших наслідків.

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