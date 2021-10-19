Льодовики Африки можуть зникнути: мільйони людей відчують серйозні наслідки
Джерело:World Meteorological Organisation
Вже до 2040 року в Африці можуть розтанути всі три тропічні крижані поля – Кіліманджаро в Танзанії, Кенійська гора Кенія та Угандійський Рвензоріс. Понад 100 мільйонів людей зіткнуться із серйозними проблемами.
За результатами спостережень дослідників, 2020 рік став значно теплішим, ніж 30 попередніх. У зв'язку з цим, в Африці можуть розтанути останні льодовики.
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Наслідки танення льодовиків
Швидке зникнення останніх африканських льодовиків, що розташовані у її східній частині, "сигналізує про загрозу" та "незворотно змінить систему Землі". Така ситуація призведе до посухи, повеней та екстремальних спек на континенті.
Згідно з кліматичним звітом ООН, через танення льодовиків в Африці – під загрозою опиняться 118 мільйонів людей.
Зазначається, що на Африку, на яку припадає менш ніж 4% викидів парникових газів, вже давно впливає зміна клімату Землі – особливо схильність до посухи. Водночас сильно страждає сільське господарство.
У доповіді підрахували, що країнам Африки на південь від Сахари доведеться щорічно витрачати 30 – 50 мільярдів доларів (або 2 – 3% ВВП) на адаптацію до запобігання ще гірших наслідків.
Зміна клімату: останні новини
- На думку експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я, зміни клімату можуть завдати світу більшої шкоди за пандемію COVID-19. У міжнародній організації закликали світові уряди до дій, аби запобігти катастрофічним наслідкам глобального потепління.
- Для врегулювання ситуації 32 країни світу приєдналися до проєкту "Глобальне метанове зобов'язання". Усі вони повинні до 2030 року скоротити викиди метану в атмосферу на 30%.
- Водночас, в Україні за прогнозами кліматологів, наступні 50 – 100 років ставатиме лише тепліше. Літо стане сухим та спекотним та може тривати на місяць довше. Крім того, у країні можуть з'явитися кліматичні біженці.