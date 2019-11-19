Есть давняя украинская традиция: всякий президент, начиная с Кучмы, люто ненавидит или фанатично боится (иногда и то) Юлию Тимошенко.

Даже когда негавидеть ее не за что, а бояться нет никакого смысла. Ну, совершенно никакого (как сейчас, например). Юлия Владимировна серьезно омрачала жизнь Леониду Даниловичу. Особенно в пору "Украины без Кучмы". За что даже посидела в тюрьме.

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Виктор Андреевич ее просто люто ненавидел. До зубовного скрежета. Все эти "набрала долгов, как сучка блох и тд".



Виктор Федорович испытывал по отношению к ней какой-то совершенно иррациональный (логикой это нельзя было объяснить), сковывающий панический страх. Даже когда она еле живая сидела в Качановке, все равно боялся.



Для Петра Алексеевича Юля Владимировна была будто красная тряпка для быка и на Банковой считалась чуть ли не главным источником проблем (хотя непосредственно БЮТ, надо отметить, проблемы создавал редко).



Можно ее не любить, как угодно относиться, но в том, что всякий новый президент мнит себя вечным, она абсолютно права.



И вот пришел черед Владимира Александровича... Те же грабли. Та же беспричинная глупая агрессия. Абсолютно политически недальновидная, к тому же (если посмотреть на их славное "большинство").



Чего он, спрашивается, взбеленился? Из-за "сладких должностей". Неа. То есть, Юля, конечно, не святая и свой интерес блюсти умеет, но дело не столько в этом. Сколько в том, что Владимира Александровича, похоже, поразила хроническая "хворь" "папередников".

Приведу вам пример из закулисья Банковой. Для иллюстрации и понимания. Знаете, какой один из важных факторов тревоги ОП в последнее время? Эфиры Шустера и их рейтинги. Серьезно. Дело даже не в том, высоки они – рейтинги – или низки (это кто как считает), но в том, что на площадке "Свободы слова" регулярно появляется Тимошенко.

"Может ли подобное происходить без ведома хозяина площадки, господина Ахметова?", – спрашивают себе обитатели ОП.

"Разумеется, нет, не может", – сами же себе отвечают.

"А это значит что? Что Ахметов дружит с Юлей против нас!".

Правда, когда они посчитали, сколько раз Тимошенко появлялась в последнее время на плюсах, в частности в "Праве на владу", совсем расстроились. Ибо цифры сопоставимы. А это – по весьма специфичной логике Банковой – значит то, что против них дружат уже три субъекта вместе: Ахметов, Тимошенко и Коломойский. Вселенский сговор, караул!

Ринат Леонидович смотрит на все это со стороны и ласково улыбается. Время еще не настало. Но отсчет уже начался. Корпоративы и рояль – тому доказательство.

Автор: Соня Кошкина

Источник: Telegram

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