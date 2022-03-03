Логістичний гуманітарний хаб запрацював на Закарпатті

3 березня 2022 , 22:07
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Джерело:

Укрзалізниця

Західні регіони нашої держави активно допомагають у боротьбі з російськими окупантами. Відтак, на Закарпатті відкрили логістичний гуманітарний хаб.

Вантажі звідти доставлятиме й Укрзалізниця. Хаб працює на базі заводу Єврокар. 

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Як працює хаб

Центр з доставки гуманітарних вантажів приймає допомогу від країн Євросоюзу. 

Влада Закарпатської області спільно з Укрзалізницею організовують ритмічну та безперебійну роботу хабу, який доправлятиме гуманітарні вантажі до найбільш постраждалих територій країни,
– мовиться в повідомленні перевізника.

В Укрзалізниці підкреслюють, що локація хабу дозволяє отримувати та відправляти вантажі залізницею, бо має під'їзну колію двох видів – європейського та українського зразка. Відстань від кордону з Угорщиною 1,5 кілометри, зі Словаччиною – 2 кілометри. Перший гуманітарний вантаж залізницею із хабу вже відправився до Харкова.

Серед важливих типів вантажів є:

  • медикаменти,
  • засоби гігієни,
  • продукти харчування довготривалого зберігання,
  • одяг,
  • бутильована вода,
  • дитячі продукти (їжа, підгузки тощо),
  • спальні мішки та каремати.
  • Просять надавати вантажі цілими упаковками, бажано на піддонах.

Контактний телефон для тих, хто хоче направити вантаж: +380 50 96 12 607


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Автор: Оксана Княжик