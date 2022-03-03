Логістичний гуманітарний хаб запрацював на Закарпатті

Західні регіони нашої держави активно допомагають у боротьбі з російськими окупантами. Відтак, на Закарпатті відкрили логістичний гуманітарний хаб.

Вантажі звідти доставлятиме й Укрзалізниця. Хаб працює на базі заводу Єврокар.

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Як працює хаб

Центр з доставки гуманітарних вантажів приймає допомогу від країн Євросоюзу.

Влада Закарпатської області спільно з Укрзалізницею організовують ритмічну та безперебійну роботу хабу, який доправлятиме гуманітарні вантажі до найбільш постраждалих територій країни,

– мовиться в повідомленні перевізника.

В Укрзалізниці підкреслюють, що локація хабу дозволяє отримувати та відправляти вантажі залізницею, бо має під'їзну колію двох видів – європейського та українського зразка. Відстань від кордону з Угорщиною 1,5 кілометри, зі Словаччиною – 2 кілометри. Перший гуманітарний вантаж залізницею із хабу вже відправився до Харкова.

Серед важливих типів вантажів є:

медикаменти,

засоби гігієни,

продукти харчування довготривалого зберігання,

одяг,

бутильована вода,

дитячі продукти (їжа, підгузки тощо),

спальні мішки та каремати.

Просять надавати вантажі цілими упаковками, бажано на піддонах.

Контактний телефон для тих, хто хоче направити вантаж: +380 50 96 12 607



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