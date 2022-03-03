Логістичний гуманітарний хаб запрацював на Закарпатті
Джерело:Укрзалізниця
Західні регіони нашої держави активно допомагають у боротьбі з російськими окупантами. Відтак, на Закарпатті відкрили логістичний гуманітарний хаб.
Вантажі звідти доставлятиме й Укрзалізниця. Хаб працює на базі заводу Єврокар.
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Як працює хаб
Центр з доставки гуманітарних вантажів приймає допомогу від країн Євросоюзу.
Влада Закарпатської області спільно з Укрзалізницею організовують ритмічну та безперебійну роботу хабу, який доправлятиме гуманітарні вантажі до найбільш постраждалих територій країни,
– мовиться в повідомленні перевізника.
В Укрзалізниці підкреслюють, що локація хабу дозволяє отримувати та відправляти вантажі залізницею, бо має під'їзну колію двох видів – європейського та українського зразка. Відстань від кордону з Угорщиною 1,5 кілометри, зі Словаччиною – 2 кілометри. Перший гуманітарний вантаж залізницею із хабу вже відправився до Харкова.
Серед важливих типів вантажів є:
- медикаменти,
- засоби гігієни,
- продукти харчування довготривалого зберігання,
- одяг,
- бутильована вода,
- дитячі продукти (їжа, підгузки тощо),
- спальні мішки та каремати.
- Просять надавати вантажі цілими упаковками, бажано на піддонах.
Контактний телефон для тих, хто хоче направити вантаж: +380 50 96 12 607
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