У Лондоні чоловік обколов продукти в супермаркетах невідомою речовиною, його затримали

У Великій Британії чоловік знайшов собі дивне заняття. Він обколював продукти у супермаркетах невідомою речовиною. Здебільшого під руки йому потрапляло м'ясо та напівфабрикати.

Про це повідомила поліція Хаммерсміта та Фулхама. На місце події правоохоронців викликали ввечері 25 серпня. Місцеві жителі повідомили про чоловіка, який кричав щось про скоєне насилля посеред вулиці.

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Чоловік зі шприцом відвідав три супермаркети

Очевидці кажуть, що раніше він ходив зі шприцом щонайменше по трьох супермаркетах, де й робив уколи продуктам. Поліція затримала 37-річного зловмисника та взяла під варту.

У супермаркетах працюють експерти

Супермаркети одразу закрили, на місце прибули експерти. Поки невідомо, до скількох саме продуктів дістався чоловік. Також правоохоронці перевіряють і інші точки торгівлі в районі. Найбільше постраждали три магазини, до яких точно навідувався затриманий, їм, швидше за все, доведеться викинути більшість товарів.

Ми б просили людей не спекулювати, поки ми не отримаємо результати експерти. На цьому етапі нічого не говорить про те, що підозрюваний працював у складі групи, але детективи не розкривають мотивів цих подій,

– сказав керівник групи детективів Овен Річардс.

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В Англії супермаркет пограбувала чайка

Поліцейські порадили місцевим мешканцям утилізувати будь-які продукти, які купили ввечері у цьому районі. Поки що інформації про постраждалих немає.

Зазначимо, що нещодавно в Англії трапився ще один нестандартний злочин. Так супермаркет у місті Абердін пограбувала чайка. Вона залетіла в магазин і вкрала пакетик з чіпсами. Пернату зловмисницю не затримали.