У Лондоні почалася зустріч Зеленського з прем'єром Стармером

Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії у суботу, 1 березня. Український лідер вже розпочав зустріч з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером у Лондоні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News. Нагадаємо, що вже у неділю, 2 березня, Володимир Зеленський візьме участь у саміті, який організовує Велика Британія за участі низки європейських країн.

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Що відомо про зустріч лідерів

Президент України Володимир Зеленський прибув до резиденції глави британського уряду на Даунінг Стріт, 10. Величезна кількість людей зібралася біля резиденції Стармера, щоб підтримати Україну та президента.

ЗМІ повідомляють, що репортери намагалися запитати у Зеленського, чи може він "помиритися" з президентом США Дональдом Трампом. Втім, Володимир Зеленський та Кір Стармер зробили протокольне фото та зайшли у будівлю.

