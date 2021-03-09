На трьох юнаків на півночі Лондона, які просто гуляли вулицею, напав невідомий з ножем. Одна людина загинула на місці, двоє – поранені.

Напад стався серед дня – приблизно о 14 годині – біля залізничної станції у лондонському районі Тоттенгем. Подібний випадок поліція фіксує вже не вперше. Читайте також Приревнував наречену: у Мадриді водій швидкої вбив медбрата Різанина в Лондоні 8 березня: що відомо Біля залізничної станції Вайт Гарт Лейн о 14 годині дня 3 юнаків атакував невідомий.

Поліція та медики прибули за викликом оперативно, але змогли тільки констатувати смерть 19-річного хлопця.

Другий юнак, якому нещодавно виповнилося 18, потрапив із ножовими пораненнями до лікарні.

Третій хлопець відбувся легкими тілесними ушкодженнями. Ми відправили на місце 2 бригади швидкої допомоги, окремо 3 медиків на авто, фахівця з реагування на випадки з ножовими пораненнями, і навіть лондонську авіаційну швидку допомогу. На жаль, одного юнака врятувати не вдалося,

– розповів журналістам речник швидкої допомоги Лондона. Зауважимо, мешканці північного Лондону новину про напад сприйняли насторожено.



Адже кілька тижнів тому, 22 лютого, за схожих обставин в районі Вест-Грін і також серед білого дня зарізали 20-річного хлопця (про це писали у BBC). Розслідування злочину досі триває, у справі наразі нікого не затримували. Зверніть увагу У Києві проти ночі 7 березня жорстоко зарізали інспекторку кіберполіції