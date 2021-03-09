В Лондоне произошла резня – погиб 19-летний юноша, есть раненые
На трех юношей на севере Лондона, которые просто гуляли по улице, напал неизвестный с ножом. Один человек погиб на месте, двое – ранены.
Источник:BBC
Нападение произошло среди дня – примерно в 14 часов – у железнодорожной станции в лондонском районе Тоттенхэм. Подобный случай полиция фиксирует уже не впервые.
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Резня в Лондоне 8 марта: что известно
- У железнодорожной станции Уайт Харт Лейн в 14 часов дня 3 юношей атаковал неизвестный.
- Полиция и медики прибыли по вызову оперативно, но смогли лишь констатировать смерть 19-летнего парня.
- Второй юноша, которому недавно исполнилось 18, попал с ножевыми ранениями в больницу.
- Третий парень отделался легкими телесными повреждениями.
Мы отправили на место 2 бригады скорой помощи, отдельно 3 медиков на авто, специалиста по реагированию на случаи с ножевыми ранениями, а также лондонскую авиационную скорую помощь. К сожалению, одного юношу спасти не удалось,
– рассказал журналистам представитель скорой помощи Лондона.
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