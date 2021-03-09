На трех юношей на севере Лондона, которые просто гуляли по улице, напал неизвестный с ножом. Один человек погиб на месте, двое – ранены.

Нападение произошло среди дня – примерно в 14 часов – у железнодорожной станции в лондонском районе Тоттенхэм. Подобный случай полиция фиксирует уже не впервые. Читайте также Приревновал невесту: в Мадриде водитель скорой убил медбрата Резня в Лондоне 8 марта: что известно У железнодорожной станции Уайт Харт Лейн в 14 часов дня 3 юношей атаковал неизвестный.

Полиция и медики прибыли по вызову оперативно, но смогли лишь констатировать смерть 19-летнего парня.

Второй юноша, которому недавно исполнилось 18, попал с ножевыми ранениями в больницу.

Третий парень отделался легкими телесными повреждениями. Мы отправили на место 2 бригады скорой помощи, отдельно 3 медиков на авто, специалиста по реагированию на случаи с ножевыми ранениями, а также лондонскую авиационную скорую помощь. К сожалению, одного юношу спасти не удалось,

– рассказал журналистам представитель скорой помощи Лондона. Заметим, жители северного Лондона новость о нападении восприняли настороженно.



Ведь несколько недель назад, 22 февраля, при схожих обстоятельствах в районе Вест-Грин и также среди бела дня зарезали 20-летнего парня (об этом писали в BBC ). Расследование преступления до сих пор идет, по делу пока никого не задерживали. Обратите внимание В Киеве ночью 7 марта жестоко зарезали инспекторшу киберполиции