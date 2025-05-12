У метро Лондона зникло світло: у русі транспорту серйозні перебої

У лондонському метро 12 травня зникла електроенергія. Відключення світла порушило роботу мережі лондонського метрополітену.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Sky News та AP.

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В метро Лондона зникло світло

В транспортному управлінні британської столиці повідомило, що в понеділок, 12 травня, через відключення електроенергії було призупинено або порушено роботу кількох ліній лондонського метрополітену.

На вебсайті Transport for London (TfL) зазначали, що щонайменше дві лінії метро були призупинені через відключення електроенергії, а також були серйозні затримки та часткові призупинення руху щонайменше на трьох інших лініях.

У виданні AP вказують, що речник організації "Транспорт для Лондона" повідомив, що на півдні Лондона "на кілька хвилин" сталося відключення електроенергії, що спричинило перебої в роботі мережі метро. Речник, ім'я якого не називають, сказав, що "все зупинилося" через "проблему з Національною мережею".

В британських медіа повідомлялося, що багато станцій у центрі Лондона були повністю закриті.

У TfL заявили, що вони перебувають у процесі "відновлення роботи", але "не можуть сказати, коли це буде виправлено".