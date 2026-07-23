Усе змінюється кардинально: чому навіть прихильники Росії в США переходять на бік України

Україну відвідала близька до Трампа блогерка Лора Лумер. Раніше вона дозволяла собі різкі висловлювання в бік нашої держави, проте нині змінила позицію, побачила докази злочинів Росії, зокрема братську могилу в Бучі. Після поїздки жінка планує підготувати спецвипуск подкасту.

Політолог Володимир Фесенко в етері 24 Каналу припустив, що у трансформації позиції Лумер могли зіграти свою роль зміни, які відбулися в американській адміністрації. Сьогодні зміна ставлення до України спостерігається і у самого Трампа, і у людей з його оточення.

Візит Лумер в Україну та її розворот від антиукраїнської риторики

Більше поваги до України, на думку політолога, пов'язано з її воєнними успіхами у війні проти Росії. Бачачи нинішню риторику Трампа щодо Києва, Лумер могла змінити й свою, адже вона стежить за президентом США і є однією з його активних прихильниць, певною мірою дзеркалом.

Тут є ще додатковий чинник – війна з Іраном. Вона певною мірою вплинула на MAGA-середовище. Хтось підтримав Трампа, хтось, навпаки, його критикував, як, наприклад, Такер Карлсон. І в цій війні теж було очевидно, що на боці Ірану є Росія,

– озвучив Фесенко.

Він вказав на те, що історія знає чимало прикладів, коли відбувається світоглядна трансформація або зміна ставлення до конкретних країн, політичних явищ. У цьому випадку, з його слів, дуже важливо, щоб ця поїздка Лумер по Україні відобразилася дійсно в об'єктивній картині. Щоб блогерка розповіла американській аудиторії, MAGA-середовищу, де, до речі, досі чимало прихильників Росії, про Україну, яка справедливо бореться за своє виживання.

Фесенко наголосив, що бажано, аби Лумер дійсно дала об'єктивну оцінку того, що відбувається в Україні. А це, на його погляд, може вплинути додатково і на Трампа, тому що тут є взаємний зв'язок. Як президент США впливає на MAGA-середовище, так і настрої в ньому певною мірою впливають на Трампа.

Невипадково є його улюблені видання, наприклад New York Post, або блогери, як пані Лумер, яких Трамп слухає і які теж можуть на нього впливати. І головне – вони можуть впливати і на це MAGA-середовище, яке є дуже консервативним і часто-густо було критичним до України. Хтось був на боці Росії. Це не більшість, явно меншість, проте прихильники Росії там були і є,

– констатував Фесенко.

Політолог додав, що більшість цього середовища була критично налаштована до України, розмірковуючи над тим, навіщо давати гроші на російсько-українську війну, допомагати Києву. Часто звучали думки про те, що варто гроші США використовувати для самих американців.

Це, як пояснив Фесенко, типовий настрій економічного і політичного егоїзму, популістський, який дуже поширений не лише у Сполучених Штатах. Зараз це спостерігається в деяких європейських країнах.

Цей візит дійсно має значення. Тут головне, щоб вона об'єктивно відобразила все, що побачить в Україні. У мене завжди є певні побоювання, коли мовиться про таких людей, які можуть коливатися у своїх поглядах. Ніколи не знаєш, що буде завтра, післязавтра, як вони дивитимуться, зокрема, на нашу країну або на Росію,

– зазначив Фесенко.

Сама блогерка Лора Лумер озвучила, що тривалий період була жертвою російської пропаганди.

Масштаб впливу Лумер

Українські журналісти, зокрема Остап Яриш, який працює у США, назвали Лумер однією з найвпливовіших блогерок та активісток у світі MAGA. Її аудиторія перевищує 2 мільйони людей. В перший день поїздки до України Лумер зробила серію дописів, які сумарно зібрали понад 1,5 мільйона переглядів у соцмережі Х.

В них вона пише про те, як Росія разом із Китаєм втручаються в американські вибори, як Росія вбиває представників релігійних меншин, які не належать до РПЦ, як викрала тисячі українських дітей, допомагає Ірану вбивати громадян США і підтримує режим, що бажає смерті Дональду Трампу.

Те, що вона зараз зробила – це доволі емоційні, різкі дописи з критикою Росії і більш об'єктивним поглядом на Україну. Я думаю, що це вже позитивне явище. Безумовно, головний чинник – те, що вона впливає на MAGA-аудиторію, яка є прихильниками Трампа і в якій для нас є проблемні тенденції. У цьому сенсі це значуща для нас подія, і вона може мати позитивні наслідки,

– прогнозує Фесенко.

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