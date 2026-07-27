Лумер закликала США терміново передати Україні більше ракет до Patriot

Наближена до президента США Дональда Трампа блогерка Лора Лумер закликала Вашингтон збільшити постачання ракет для систем Patriot Україні. За її словами, це допоможе захистити українців від російських атак і водночас посилить безпеку самих Сполучених Штатів.

Про це вона написала на своїй сторінці в X.

Що сказала Лумер про ракети для Patriot для України?

Блогерка розповіла, що кілька разів була змушена спускатися до бомбосховища через загрозу російських балістичних ракет, а також стала свідком руйнувань, завданих ударами по американських підприємствах в Україні. За словами блогерки, Patriot є виключно оборонною системою, яка перехоплює балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Вона наголосила, що ці комплекси рятують життя мирних жителів, захищають критичну інфраструктуру та змушують Росію витрачати дорогі боєприпаси без можливості досягти поставлених цілей.

Лумер також заявила, що підтримка України відповідає інтересам самих США. Вона стверджує, що, за даними американських чиновників та української розвідки, Росія передає Ірану розвідувальні дані, які можуть використовуватися для атак на американські військові об'єкти на Близькому Сході. На її думку, військове співробітництво між Росією та Іраном, яке включає безпілотники, технології та обмін розвідданими, робить підтримку України важливим складником безпеки США. Вона вважає, що ослаблення російської військової машини зменшує її можливості допомагати Тегерану.

Блогерка також висловила переконання, що українці фактично стримують подальше поширення російської агресії. За її словами, якщо Україна не вистоїть, Росія може спробувати розширити свою агресивну політику й на інші країни Європи.

На завершення Лумер звернулася до президента Дональда Трампа та американського оборонного відомства із закликом збільшити постачання ракет Patriot Україні. Вона назвала це "малоризиковим важелем впливу", який одночасно захищає українських цивільних, підвищує ціну російської агресії та зміцнює безпеку Сполучених Штатів.

Нагадаємо, Україна відчуває дефіцит ракет для систем Patriot, необхідних для перехоплення російської балістики. За словами Володимира Зеленського, США вже схвалили ліцензії на їх виробництво, однак запуск виробництва потребує часу. Президент зазначив, що нестача ракет пов'язана із ситуацією на Близькому Сході та недостатнім впливом санкцій на російське виробництво балістичних ракет. Також Україна разом із європейськими партнерами працює над створенням власної антибалістичної системи ППО.