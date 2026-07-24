Її авдиторія – проросійська: як візит Лори Лумер в Україну змінив риторику в США

Американська активістка Лора Лумер роками поширювала проросійські тези, писала для RT, критикувала допомогу Києву та звинувачувала Україну в нацизмі. Однак після знайомства з матеріалами про російське втручання у США та поїздки в Україну її риторика почала помітно змінюватися.

Американістка та політологиня Олександра Філіппенко у розмові з 24 Каналом пояснила, чому цей розворот важливий саме для американської аудиторії, яка раніше виступала проти підтримки України. Вона також розповіла, що могло вплинути на погляди Лумер і чому її голос не варто недооцінювати.

Що змінило погляди Лори Лумер?

Філіппенко нагадала, що раніше Лора Лумер послідовно виступала проти України. Вона писала колонки для російського пропагандистського каналу RT, вимагала "денацифікації" України, критикувала розміщення українського прапора в Конгресі та переконувала американців, що допомога Києву нібито може призвести до Третьої світової війни.

Вона звинувачувала Джо Байдена у фінансуванні нацистських ескадронів смерті, а ще у вересні минулого року називала Володимира Зеленського апологетом джихаду. На цьому тлі її нинішня зміна позиції справді вражає,

– зазначила американістка.

Перші зміни в її риториці з'явилися приблизно пів року тому, коли Лумер ознайомилася з матеріалами про втручання у вибори. Їх передали люди з оточення директора ФБР Кеша Пателя, однак висновки виявилися не такими, на які вони, ймовірно, розраховували: активістка побачила у документах сліди російського впливу.

Згодом у США спалахнув скандал навколо блогерів, які через компанію у штаті Кентуккі отримували гроші з Росії та поширювали тези про "біолабораторії" й "нацистів" в Україні. Лумер поговорила з кількома учасниками цієї мережі та з'ясувала, що вони майже не перевіряли матеріали, які їм надсилали замовники.

Вона почала копати й побачила, як через підставних людей російські гроші потрапляли до американських блогерів. Цей процес тривав близько пів року, а після поїздки в Україну її погляди змінилися ще сильніше,

– пояснила Філіппенко.

Зміна риторики не стала одномоментною. Спочатку Лумер побачила докази російського втручання у США, а вже під час візиту в Україну змогла порівняти колишні твердження з тим, що Росія робить насправді.

Чому голос Лумер важливий для України?

Під час поїздки в Україну Лумер побачила наслідки російських ударів по цивільних, зруйновані церкви та місця російських злочинів, зокрема Бучу. Побачене напряму перетиналося з темами, на яких вона роками будувала свою публічну діяльність: захистом християн, боротьбою з тероризмом і викриттям нацизму.

Вона бачить, що Росія бомбить церкви й обстрілює мирних людей, вступає у змову з Іраном, а іранські Шахеди летять по Україні. Вона бачить Бучу,

– пояснила Філіппенко.

Головна цінність цього розвороту полягає в тому, з ким саме говорить американська активістка. Її підписники звикли до проросійських тез, виступали проти допомоги Україні та голосували за політиків із подібною позицією. Тепер вони чують аргументи на підтримку України від людини, якій уже довіряють і яка пояснює побачене звичною для них мовою.

Коли Лумер із її колишніми поглядами говорить із людьми, які також були проти України, показує їм кадри й пояснює, що насправді відбувається, це має величезне значення. Вона звертається саме до тієї частини американського суспільства, яка виступала і голосувала проти допомоги Україні,

– наголосила американістка.

Одна людина не здатна повністю змінити настрої у США, однак її звернення можуть поступово впливати на аудиторію, до якої складно достукатися традиційним прихильникам України. Навіть різкі та суперечливі погляди Лумер не скасовують того, що тепер вона доносить правду про російську агресію людям, які раніше її не хотіли чути.

Філіппенко оцінила зміну позиції Лори Лумер: дивіться відео