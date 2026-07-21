Донедавна – прихильниця Росії: в ОП відреагували на візит впливової прибічниці Трампа Лори Лумер

Американська блогерка Лора Лумер здійснила візит до України. У Зеленського наголосили, що перебування іноземців у країні допомагає їм побачити ситуацію без спотворень і краще зрозуміти, чим живе наша країна.

Як зауважили в Офісі президента, Лора Лумер має змогу на власні очі оцінити наслідки російської агресії та зробити власні висновки про те, що відбувається в Україні.

Що кажуть в ОП про візит Лори Лумер?

У відомстві підкреслили, що саме такий досвід найкраще протистоїть дезінформації.

"Дуже важливо, що Лора Лумер в Україні й бачить на власні очі, що тут відбувається", – йдеться в повідомленні.

Представники Офісу президента додали, що жодні зовнішні наративи не мають такої сили, як особисте знайомство з реальністю. Саме воно, за їхніми словами, допомагає не піддаватися російській пропаганді.

Немає кращого способу сформувати поінформовану точку зору, ніж особистий досвід, що дає можливість не піддаватися російській пропаганді,

– зазначили в Офісі президента.

Нагадаємо, що блогерка пояснила, що прибула до України, щоб побачити її на власні очі. Вона написала: "Я не в Росії, тому що я не пропагандист".

Американка переглянула свої погляди щодо війни Росії проти України не так давно. Вона зазначала, що раніше перебувала під впливом російської пропаганди.

Варто зауважити, що саме Лора Лумер закликала розслідувати смерть сенатора Грема через слід Росії. Вона нагадала, як Олександр Дугін, один із радників Путіна, у 2025 році закликав до вбивства впливового американця.