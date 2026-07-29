"Тут безпечніше, ніж у Нью-Йорку": Лумер назвала те, чого зовсім не очікувала побачити в Україні

Лора Лумер роками критикувала Україну та вірила окремим російським наративам. Однак після особистого візиту до Києва і Дніпра вона заявила, що повністю змінила свою думку про нашу державу.

MAGA-активістка, консервативна блогерка Лора Лумер розповіла 24 Каналу, що під час поїздки зустрілася з Володимиром Зеленським, поспілкувалася з представниками єврейської громади й дійшла несподіваного висновку про нашу державу.

Чому Лумер змінила думку про Україну

За словами блогерки, зустріч із Володимиром Зеленським справила на неї позитивне враження. Вона наголосила, що президент знайшов час для розмови навіть після російського ракетного удару по Києву.

Лумер також висловила сподівання, що переговори Зеленського та Дональда Трампа будуть успішними, а посилення санкцій проти Росії допоможе змусити Кремль сісти за стіл переговорів. Вона також закликала американських високопосадовців приїхати до Києва.

Я приїхала не у складі урядової делегації та, як бачите, я жива. Особисто я почувалася б у більшій небезпеці, подорожуючи до Москви,

– сказала Лора Лумер.

Крім того, Лумер прокоментувала російські твердження про нібито "нацистів" в Україні. Вона зізналася, що раніше вірила цій пропаганді, однак після поїздки повністю змінила свою думку.

MAGA-активістка про перебування в Україні: відео

Блогерка розповіла, що побачила активне життя єврейської громади, відвідала найбільший у світі єврейський культурний центр у Дніпрі, познайомилася з представниками єврейської спільноти та дізналася, що в Україні нацизм і антисемітизм заборонені законом.

Я справді вважала, що у вашій країні багато нацистів. Але тепер розумію, що це неправда. Думаю, як єврейка я почувалася б у більшій безпеці на вулицях Києва, ніж на вулицях Нью-Йорка,

– зауважила вона.

Зазначимо, що американська ультраправа блогерка Лора Лумер, яка входить до близького оточення Трампа, відвідала Київ та зустрілася з Володимиром Зеленським у Маріїнському палаці. Раніше вона активно критикувала Україну, проте під час візиту продемонструвала зміну своєї риторики на користь підтримки Києва в середовищі MAGA.