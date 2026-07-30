Вона колосально важлива: американістка сказала, на яких політиків США має вплив Лора Лумер

Американська блогерка, MAGA-активістка Лора Лумер днями відвідала Україну і зустрілася зокрема з президентом України та в.о. очільника Міноборони. Лумер не можна назвати впливовою щодо всіх американців особою, але на дуже важливу групу – правих республіканців, які виступали проти допомоги Україні, її вплив колосальний.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначила політологиня-американістка Олександра Філіпенко, підкресливши, що мовиться про аудиторію Лори Лумер в США, яка озвучувала наративи про "нацистів в Україні", "розкрадання американських грошей" та інші штампи, зокрема які дискредитували Зеленського і які роками поширювалися російською пропагандою.

Лора Лумер – ситуативний союзник України

На думку політологині-американістки, той обсяг уваги, який був приділений з боку військово-політичного керівництва України до персони Лумер під час її відвідин нашої країни, був доречним. З її слів, з блогеркою треба було максимально комунікувати попри те, що вона раніше висловлювалась про Україну вкрай негативно. Але нині вона ситуативний союзник, який, на погляд Філіпенко, може бути корисним.

Зараз цей союзник колосально важливий. Варто розуміти, що післязавтра чи за тиждень ситуація з Лорою Лумер може змінитися, але якщо якісь люди сьогодні замислились і змінили свою думку, це вже важливо. Точно так, як Такер Карлсон на цих же людей впливав своїми інтерв'ю з Путіним, Дугіним та іншими. Вони вбивали в голови їм російську пропаганду, а Лумер якраз з цією аудиторією і розмовляє, а не з тими, хто й так підтримував Україну,

– пояснила Філіпенко.

Вона також нагадала, що сама Лумер визнавала свою колишню роботу для Russia Today і фактичне потрапляння під вплив російської пропаганди. Саме тому, як зауважила політологиня-американістка, українській стороні було важливо пояснювати їй та її аудиторії базові речі, навіть якщо вони здаються очевидними українському глядачеві.

Окремо вона відзначила, що для України корисним стало й те, що Лора Лумер зробила в соцмережах репост на свою сторінку зустрічі Зеленського з Трампом в США: це допомагає донести проукраїнські меседжі до її підписників.

Повне інтерв'ю з Олександрою Філіпенко: дивіться у відео