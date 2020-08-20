Патрульні Києва від ранку 20 серпня отримували безліч повідомлень про те, що у Голосіївському районі столиці на проїзній частині бігав лось. Вони вирушили на місце та навіть встигли відігнати тварину на зелену зону. Втім, в якийсь момент сохатого сильно налякав гудок потяга і тварина чимдуж кинулась навтьоки.

Коли лось перетинав дорогу, його на великій швидкості збив автомобіль. Тварина ще встигла відбігти на невелику відстань і померла у дворах району. Про подію інформує Патрульна поліція Києва.

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Що відомо про інцидент:

Від 6 години ранку, патрульні отримали відразу декілька викликів з приводу лося, якого очевидці помітили на проїзній частині в Голосіївському районі.

Автопатруль почав пошуки та помітив лося на вулиці Грінченка. Відразу декілька екіпажів прибули на допомогу та зуміли зігнати тварину на зелену зону та утримувати його там.

Вулиця Грінченка на карті столиці:

Патрульні негайно повідомили відповідні служби та чекали на допомогу спеціалістів. Ситуацію ускладнювала те, що приблизна вага лося становила 500 кілограмів, крім того, тварина була дуже ляклива.



Лося у Голосіївському районі бачили багато людей / Фото з соцмереж



Тварина часто "вибиралася в місто" / Фото з соцмереж

На жаль, трагедії уникнути не вдалося: потяг, який їхав повз, зненацька подав звуковий сигнал, чим дуже налякав лося

Сильно перелякавшись, тварина стрімголов побігла у напрямку вулиці Саперно-Слобідської вулиці, вибігла на проїзну частину, де її збив автомобіль Daewoo.

Тварина пробігла ще кілька метрів, та померла в одному з дворів житлового району.

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Лось із Голосієва

Жителі мікрорайону часто бачили габаритну тварину. Вона начебто жила з ними по сусідству – у лісосмузі неподалік. Час від часу лось "вибігав в люди". Приміром, востаннє його теж бачили біля Саперно-Слобідської дороги 4 серпня.



Мертву тварину знайшли в одному із дворів / Фото з соцмереж

Зверніть увагу! Лось є рідкісною твариною і нині занесений до Червоної книги України.